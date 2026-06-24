Бойцам недокладывали мяса

Как стало известно “Ъ”, в Москве военный суд отказался смягчить меру пресечения коммерческому директору компании «Нармяспром» Дмитрию Вислобокову. Он является одним из фигурантов уголовного дела о поставках сотен тонн некачественных консервов для участвующих в СВО подразделений Минобороны. По версии следствия, группа, в которую входили бывший начальник продовольственного управления военного ведомства Виктор Таразевич и ряд коммерсантов, получила незаконный доход более чем на 700 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно базе данных 2-го Западного окружного военного суда, жалоба адвокатов Дмитрия Вислобокова, рассмотренная 24 июня, стала третьей по счету. Ранее были также оставлены без удовлетворения просьбы о смягчении меры пресечения другим обвиняемым — бывшему начальнику продовольственного управления департамента ресурсного обеспечения (ДРО) Минобороны полковнику Виктору Таразевичу и гендиректору ООО «Нармяспром» Алексею Баранову. По информации “Ъ”, последние двое, вопреки сложившимся правилам, содержатся в СИЗО «Матросская Тишина», а Дмитрий Вислобоков, напротив, угодил в спецблок для бывших сотрудников силовых структур СИЗО «Медведь». Поводом для этого, очевидно, послужила его служба в погранвойсках КГБ СССР.

Адвокаты господина Вислобокова настаивали, что не было предоставлено доказательств причастности их подзащитного к мошенничеству в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они также указывали, что бизнесмен, вопреки утверждению следствия, не собирался скрываться за границей, а лишь бронировал билеты для отдыха с семьей в Турции и готов сотрудничать. Как сообщил “Ъ” один из его защитников, Роберт Зиновьев, обвиняемый ходатайствовал о дополнительном допросе, но ему отказали. «Складывается ситуация, что никто не хочет услышать от него истинную подоплеку этого уголовного дела»,— сказал господин Зиновьев, отметив, что, по мнению доверителя, речь идет об устранении конкурентов на рынке поставок консервов военным.

Уголовное дело было возбуждено 11 мая этого года Главным военным следственным управлением (ГВСУ) СКР на основании проверок военной прокуратуры и ФСБ. Изначально в нем фигурировали «должностные лица» ДРО Минобороны, а также руководители ООО «Нармяспром» и ООО «МПК "Селятино"». По контракту от января 2024 года единственным «исполнителем услуг по поставке продовольственных товаров» военным являлось АО «Военторг», а основным соисполнителем соглашения выступало ООО РБЕ. Последнее выбрало себе поставщиком ООО «Нармяспром», заключив договор с его гендиректором Алексеем Барановым.

С января прошлого года решением министра обороны единственным поставщиком была определена компания РБЕ. Однако консервы по-прежнему шли от «Нармяспрома», которые оно получало от аффилированного с ним, по данным следствия, МПК «Селятино».

«ООО "Нармяспром" в 2024–2025 годах осуществляло поставки в воинские части, дислоцирующиеся и выполняющие задачи в зоне СВО и КТО, консервов мясных (говядина тушеная, мясо цыпленка в собственном соку, свинина тушеная и т. д.), стерилизованных (первые обеденные блюда), мясорастительных (каши гречневая, перловая, рисовая с говядиной)»,— говорится в материалах дела.

По версии ГВСУ СКР, в январе 2024 года гендиректор МПК «Селятино» создал и возглавил организованную группу, в которую вошли: технолог предприятия Зинаида Грищук, начпрод Таразевич, руководители «Нармяспрома» Алексей Баранов и Дмитрий Вислобоков и бизнесмен Дмитрий Мизгир. Ее целью, полагает следствие, являлось хищение бюджетных средств путем использования дешевых ингредиентов, которые «не предусмотрены стандартами, техническими регламентами и санитарно-эпидемиологическими требованиями». Всего в войска ушло порядка 170 тонн консервов на 700 млн руб., содержавших, например, куски шкур вместо мяса.

Роли в группе, как считают следователи, были четко распределены: производители из МПК «Селятино» химичили с продукцией, руководство «Нармяспрома» обеспечивало заказы от РБЕ, а полковник Таразевич распределял консервы по частям.

Дмитрий Мизгир, по мнению следователей, обеспечивал взаимодействие между членами группы, а также через свои связи в правоохранительных органах предупреждал сообщников о возможном интересе со стороны силовиков.

Судя по всему, связи действительно имелись. Так, если Виктор Таразевич, Дмитрий Вислобоков и Алексей Баранов были задержаны и с санкции 235-го гарнизонного военного суда арестованы, то трое других фигурантов скрылись. Сейчас, по данным ФСБ, они находятся за границей.

Защита арестованных фигурантов не отрицает, что одна из партий товара могла быть ненадлежащего качества, однако взамен нее якобы была поставлена другая и никакого ущерба причинено не было.

Это уже второе крупное дело о махинациях при поставках консервов Минобороны. В конце 2024 года под арест были отправлены топ-менеджеры липецкого АО «Грязинский пищевой комбинат», производившего некачественные сухпайки для военных.

Сергей Сергеев