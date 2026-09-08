Елена Рыбакина обыграла Наоми Осаку и впервые вышла в 1/4 финала US Open

Тенисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла в 1/4 Открытого чемпионата США (US Open). Она обыграла двукратную чемпионку это соревнования Наоми Осаку со счетом 6:1, 6:4.

Рыбакина взяла первый сет за 22 минуты. Всего встреча продолжалась 1 час и 6 минут. За это время Елена Рыбакина подала шесть эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. Наоми Осака сделала два эйса, допустила пять двойных ошибок и упустила свой единственный брейк-пойнт за всю игру.

Соперницей Рыбакиной в четвертьфинале станет олимпийская чемпионка из Китая Чжэн Циньвэнь. В случае успеха в следующем матче теннисистка получит шанс впервые подняться на первую строчку мирового рейтинга. «Конечно, я этого хочу. Я не знаю никого, кто бы этого не хотел. Это определенно одна из моих целей»,— сказала Рыбакина (цитата по Reuters).

Елена Рыбакина — вторая ракетка мира. На Cincinnati Open теннисистка боролась за 1-е место в рейтинге WTA, однако из-за травмы левой ноги не сумела завершить четвертьфинал против Иги Швёнтек. Арина Соболенко из Белоруссии сохранила лидерство по сумме очков и вошла на US Open в статусе первой ракетки мира.

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