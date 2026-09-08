Эксперты советуют странам ЕАЭС сменить модель интеграции АПК

В условиях нестабильности мировой экономики Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен сменить модель интеграции в агропромышленном комплексе, следует из доклада Института экономики Российской академии наук (РАН). Аналитики считают, что союзу следует перейти от либерализации торговли к глубокой кооперации — для обеспечения технологического, ресурсного и продовольственного суверенитета «пятерки». Кроме того, это позволит ЕАЭС занять позиции ключевого поставщика на мировом рынке продовольствия, полагают в РАН.

ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) остается одним из немногих макрорегионов, способных поддерживать свою продовольственную безопасность и самообеспеченность продукцией АПК на 80–95%, утверждается в исследовании Института экономики Российской академии наук. Кроме того, союз способен выступать в качестве глобального поставщика продовольствия и удобрений — к 2035 году ЕАЭС потенциально сможет обеспечивать продуктами до 600 млн человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Геополитика зерна и удобрений».