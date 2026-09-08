Геополитика зерна и удобрений

В условиях нестабильности мировой экономики Евразийский экономический союз (ЕАЭС) должен сменить модель интеграции в агропромышленном комплексе, следует из доклада Института экономики Российской академии наук (РАН). Аналитики считают, что союзу следует перейти от либерализации торговли к глубокой кооперации — для обеспечения технологического, ресурсного и продовольственного суверенитета «пятерки». Кроме того, это позволит ЕАЭС занять позиции ключевого поставщика на мировом рынке продовольствия, полагают в РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия) остается одним из немногих макрорегионов, способных поддерживать свою продовольственную безопасность и самообеспеченность продукцией АПК на 80–95%, утверждается в исследовании Института экономики Российской академии наук. Кроме того, союз способен выступать в качестве глобального поставщика продовольствия и удобрений — к 2035 году ЕАЭС потенциально сможет обеспечивать продуктами до 600 млн человек.

В докладе при этом отмечается, что ближневосточный кризис стал для союза «каскадным шоком с двойственным эффектом». С одной стороны, «пятерка» получила сверхдоходы от экспорта зерна и удобрений (цены на них к середине марта 2026-го выросли на 40%). С другой — транзит коммерческих судов через Ормузский пролив упал более чем на 90%, логистические компании начали нести убытки на $40–60 млн ежемесячно. Это, отмечают аналитики, форсировало переориентацию грузопотоков на Транскаспийский международный транспортный маршрут и на китайское направление, однако логистика стала дороже на 20–30%, а сроки доставки увеличились втрое.

Авторы исследования выделяют три сценария развития ситуации до 2027 года. Первый — «окно возможностей», предполагающее быструю деэскалацию и максимизацию экспортных доходов при инвестициях союза в дублирующую транспортную инфраструктуру. Менее оптимистичный — затяжная блокада судоходства в заливе. Это позволит ЕАЭС использовать экспорт агропродукции как инструмент геополитики — и формировать вокруг союза коалицию зависимых от продовольствия стран (Египет, государства Южной Азии). Однако, предупреждают эксперты, угроза «перетока» мировых инфляционных шоков во внутренний контур ЕАЭС может привести к введению режима полузакрытой экономики с жестким квотированием экспорта и пошлинами для защиты рынка «пятерки». Наконец, стрессовый сценарий — усиление фрагментации на мировых рынках (вплоть до введения странами, включая Индию, КНР, эмбарго на экспорт сельхозпродукции). Тогда для ЕАЭС продовольствие и удобрения могут стать инструментом прорыва санкционной блокады.

В любом случае, полагают аналитики, ЕАЭС требуется переход от модели «интеграция ради свободной торговли» к интеграции ради совместного технологического, ресурсного и продовольственного суверенитета. В частности, союзу необходимо ускорить инфраструктурную диверсификацию поставок, заменить ситуативные экспортные ограничения созданием единого балансового фонда стратегических ресурсов (зерно, удобрения, семена). Также для достижения технологического суверенитета в АПК аналитики рекомендуют системно субсидировать кооперационные проекты по импортозамещению (например, генетических материалов) из союзного бюджета.

Наиболее вероятный сценарий, считает руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов, предполагает длительные высокие логистические издержки и периодические ограничения судоходства при сохранении основных торговых потоков. Это, добавляет он, требует от ЕАЭС поддержки аграриев, а также перехода к единой системе продовольственных балансов и согласованным кризисным механизмам перераспределения ресурсов внутри союза. Партнер и руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям АПК компании ДРТ Антон Кочетков отмечает: чтобы ЕАЭС стал одним из ключевых элементов глобальной продовольственной безопасности, полагает он, необходимы диверсифицированная инфраструктура, устойчивые каналы расчетов и доступ к рынкам на экономически приемлемых условиях.

Анна Королева