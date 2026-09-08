ВВП еврозоны увеличился на 1,2% во втором квартале 2026 года

Экономика зоны евро во втором квартале 2026 года увеличилась на 1,2% в годовом выражении, сообщил Евростат. Это вдвое больше, чем было в первые три месяца года,— 0,6%. Основным драйвером ускорения стала потребительская активность: расходы домохозяйств выросли на 1,2% год к году, обеспечив 0,6 процентного пункта прироста ВВП. Поддержку экономике оказала и инвестиционная активность: валовое накопление основного капитала увеличилось на 1,4% год к году, его вклад в рост ВВП составил 0,3 пункта. Доверие инвесторов к европейской экономике начало расти: на это указывает подъем индекса Sentix в сентябре до 5,1 пункта — до максимального значения с февраля 2022 года.

При этом общую картину экономики валютного блока мог исказить резкий рост ВВП Ирландии: во втором квартале он составил сразу 10,2% к предыдущим трем месяцам — после падения на 13,4%. Такая высокая волатильность объясняется регистрацией в Ирландии множества транснациональных компаний — изменения их показателей влияют на ВВП страны. Высокие темпы роста продемонстрировали и другие небольшие экономики зоны евро: у Мальты ВВП во втором квартале вырос на 5%, у Словении — на 4,8%, у Литвы — на 3,8%. Прирост размеров крупных экономик скромнее: в Испании это 2,7% год к году, в Германии и Италии — 1%, во Франции — 0,5%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Еврозона выросла с оговорками».