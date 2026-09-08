Еврозона выросла с оговорками

ВВП еврозоны во втором квартале 2026 года увеличился на 1,2% в годовом выражении, сообщил Евростат. Это вдвое больше, чем было в первые три месяца года,— 0,6%. Основным драйвером ускорения стала потребительская активность: расходы домохозяйств выросли на 1,2% год к году, обеспечив 0,6 процентного пункта прироста ВВП. Поддержку экономике оказала и инвестиционная активность: валовое накопление основного капитала увеличилось на 1,4% год к году, его вклад в рост ВВП составил 0,3 пункта. Доверие инвесторов к европейской экономике начало расти: на это указывает подъем индекса Sentix в сентябре до 5,1 пункта — до максимального значения с февраля 2022 года.

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При этом общую картину экономики валютного блока мог исказить резкий рост ВВП Ирландии: во втором квартале он составил сразу 10,2% к предыдущим трем месяцам — после падения на 13,4%. Такая высокая волатильность объясняется регистрацией в Ирландии множества транснациональных компаний — изменения их показателей влияют на ВВП страны. Высокие темпы роста продемонстрировали и другие небольшие экономики зоны евро: у Мальты ВВП во втором квартале вырос на 5%, у Словении — на 4,8%, у Литвы — на 3,8%. Прирост размеров крупных экономик скромнее: в Испании это 2,7% год к году, в Германии и Италии — 1%, во Франции — 0,5%.

В целом экономический рост еврозоны по-прежнему сдерживает слабость реального сектора. Промышленное производство во втором квартале прибавило лишь 0,2% год к году после снижения на 1,7% в январе—марте. Особенно слабой остается промышленность Германии: выпуск товаров в крупнейшей экономике валютного блока сократился на 1,6%.

Другая проблема еврозоны — высокая инфляция, ускорившаяся по итогам августа до 3,3%. Еще в июне Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил прогноз роста ВВП региона на 2026 год до 0,8% с 0,9%, объяснив такой пересмотр последствиями конфликта на Ближнем Востоке. Впоследствии, впрочем, регулятор отмечал, что экономика еврозоны оказалась устойчивее, чем предполагалось. Смягчить последствия энергетического шока, по оценке ЕЦБ, помогли расходы на оборону и инфраструктуру, инвестиции в цифровые технологии и восстановление экспорта.

Аналитики банка BNP Paribas ожидают, что ВВП еврозоны в третьем квартале вырастет к предыдущему на 0,4%. «Еврозона может выдержать энергетический шок за счет инвестиций в оборонный сектор, искусственный интеллект и электрификацию, они, в свою очередь, должны поддержать торговлю внутри ЕС»,— поясняют аналитики.

Мариета Манукян