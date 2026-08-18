Французские школьники пойдут 1 сентября в TikTok

Конституционный совет Франции рассмотрел закон о защите несовершеннолетних от пагубного влияния интернета, который должен был вступить в действие в первый же день нового учебного года, 1 сентября. Совет отменил ключевое положение, запрещавшее детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями, как «непропорциональное посягательство на свободу выражения мнений и распространения информации». Специальный корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов вынужден с ним согласиться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / AFP Фото: Nicolas Guyonnet / Hans Lucas / AFP

Закон был принят парламентом 21 июля и должен был начать действовать с 1 сентября. Под запрет должны были попасть TikTok, Snapchat, Х, Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) и социальные функции других популярных сервисов, включая YouTube. То есть речь шла не о нескольких специально отобранных платформах, а о запрете детям до 15 лет пользоваться значительной частью привычного им интернета.

Все ждали, что «мудрецы» Конституционного совета этот закон одобрят. Идея казалась политически почти беспроигрышной.

Согласно исследованию французского регулятора Arcom, опубликованному в июле, более двух третей юных французов 10–14 лет сами выступают за запрет социальных сетей для своей возрастной группы. Родители тоже не могли бы жаловаться на государство, которое обещает убрать детей из-под власти алгоритмов, рекламы и компаний, заинтересованных в том, чтобы ребенок как можно дольше не выпускал телефон из рук.

Но Конституционный совет посмотрел на проблему немного иначе. Защита детей, объяснили судьи, сама по себе не дает государству права вводить любое ограничение. Запрет должен быть необходимым, подходящим и соразмерным. А здесь под него могли попасть интернет-сервисы, опасность которых для здоровья и безопасности детей вообще не доказана. Главная же проблема оказалась технической. Чтобы запретить социальные сети детям, надо сначала выяснить, кто именно находится перед экраном. Закон требовал от платформ внедрить систему проверки возраста, но не установил гарантий защиты частной жизни.

Здесь у французов есть показательный и малооптимистичный опыт. С января 2025 года для порнографических сайтов, находящихся во Франции и ЕС, начали действовать требования Arcom по проверке возраста. Как осуществляется эта проверка? Еще более неловко, чем фейсконтроль на входе в стриптиз-бар.

Возраст должен проверять не сам порнографический сайт, а специальный независимый сервис. Получается своеобразная система двойной анонимности: один знает, куда вы пришли, но не должен знать, кто вы такой, а другой не должен знать, куда пользователь интернета наметился — на порносайт или, может быть, в филармонию? Чтобы доказать свой возраст, нужно предъявить действующий документ с указанием возраста — паспорт, водительские права, удостоверение личности. Вы удивитесь, но лишь немногие пользователи согласились писать неизвестной конторе заявление: «Уважаемый государственный регулятор, я, фамилия, имя, отчество, место жительства, прошу разрешить мне заняться самоудовлетворением в отведенных для этого местах».

Законы, исполнение которых невозможно проконтролировать,— плохие законы, и в этом смысле «мудрецы» (так называют судей Конституционного совета) совершенно правы.

Можно написать в законе, что ребенок не должен иметь доступ к интернету. Можно обязать сайт проверять возраст. Можно пригрозить штрафом и блокировкой. Но пользователь уйдет на другой сайт, воспользуется VPN, зарегистрируется с чужими данными или найдет новый способ обойти очередной запрет. Я вспоминаю, как в ханжеские советские времена в пионерлагере вожатые покупали нам за скромную мзду водку и сигареты. Теперь старшие школьники смогут делиться с младшими заветным пропуском в сеть.

Как запретить YouTube, не запретив огромное количество образовательного контента? Как определить возраст человека, который пользуется телефоном родителей? И главное, кто должен предъявлять и кто будет проверять документ, удостоверяющий возраст, при каждом входе в интернет? Конституционный совет обратил внимание не только на детей, но и на свободу взрослых.

Запрет, формально созданный ради несовершеннолетних, способен превратиться в гораздо более широкую систему контроля пользователей. Сегодня надо установить барьер для порнографии. Завтра — для TikTok. Потом — для того политического контента, который государство сочтет потенциально опасным.

При этом проблема, которую закон пытался решить, реальна. Дети действительно проводят слишком много времени в социальных сетях. Алгоритмы действительно способны удерживать внимание. Интернет действительно может быть источником травли, зависимости, сексуального контента и других опасностей. Отменив запрет, Конституционный совет вовсе не объявил интернет безопасным. Он сказал только, что государство не может топором решать такой сложный вопрос.

Французский спор о детях в социальных сетях постепенно превращается в спор о пределах государственного контроля. Конституционный совет своим решением напоминает, что даже очень хорошая цель не освобождает государство от необходимости соблюдать права граждан.

Президент Эмманюэль Макрон после решения совета поручил премьер-министру Себастьену Лекорню подготовить новую, юридически более устойчивую версию закона. Бывший премьер-министр и кандидат в президенты Габриэль Атталь даже предложил вынести вопрос на референдум. Французское государство отступать не собирается. Вопрос теперь в другом: сможет ли оно придумать такую систему, которая действительно защитит детей и одновременно не превратит весь интернет в пространство обязательной проверки личности.