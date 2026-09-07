Трамп объявил о запрете продажи канадских бизнес-джетов Bombardier

Канадскому производителю бизнес-джетов Bombardier запретят продавать свои самолеты в США, пока компания не развернет производство внутри страны. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Никаких больше продаж Bombardier в Соединенных Штатах! Их продукция недостаточно хороша!» — написал господин Трамп в Truth Social.

Президент добавил, что более 50% выручки компании поступает из США. «Если они хотят наш рынок, они должны строить здесь и перестать относиться к Америке как к копилке»,— написал Дональд Трамп.

Как отмечает Financial Times, штат Bombardier в США насчитывает более 3 тыс. сотрудников на девяти объектах. Закупки ведутся у 2,8 тыс. американских поставщиков. Около половины из 5,1 тыс. воздушных судов, эксплуатируемых клиентами Bombardier, находятся в США, отмечает Reuters.

22 августа Вашингтон ввел 50-процентные пошлины на часть канадского импорта, включая пиво и сыр. Канада ответила тарифами от 15% до 50% на американские товары на сумму $27,6 млрд. Пойти на компромисс и заключить торговое соглашение сторонам не удалось после нескольких недель переговоров.

Подробнее — в материале «Ъ» «Соседи не договорились».