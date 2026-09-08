Индийские трейдеры готовят поставку монгольского угля через Дальний Восток

Трейдинговая компания Eurasia Energies Pvt Ltd начала подготовку к поставке тестовой партии 11–12 тыс. тонн монгольского коксующегося угля в Индию, следует из материалов BigMint. Сырье уже проходит техническую оценку на одном из металлургических предприятий страны. Одновременно компания оценивает жизнеспособность нового логистического коридора Монголия—Россия—Индия. 2 сентября Eurasia Energies официально обратилась в посольство Монголии в Нью-Дели за содействием в координации действий с профильными железнодорожными и транспортными ведомствами обеих стран для реализации пробной поставки, указано в материалах BigMint.

Предполагается, что уголь будет перевезен через Россию в один из портов Дальнего Востока — либо во Владивосток, либо в Восточный порт (Находка). В угольных терминалах этих портов “Ъ” либо не ответили, либо сказали, что по вопросу этой поставки к ним не обращались. Далее уголь отправится в Индию морем.

Подробнее — в материале «Ъ» «Монгольский уголь едет через Россию».