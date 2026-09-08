Монгольский уголь едет через Россию

Компания Eurasia Energies готовит тестовую поставку 11–12 тыс. тонн монгольского коксующегося угля в Индию через порты Дальнего Востока РФ, чтобы проверить работоспособность этого маршрута. Эксперты полагают, что серьезным препятствием к его масштабированию станут инфраструктурные ограничения на загруженном Восточном полигоне. Прямой угрозы российскому экспорту сейчас нет, так как пробная партия составляет менее 0,02% рынка на фоне импорта Индии в 66,3 млн тонн, однако при росте объемов Монголия станет ценовым конкурентом для отечественных угольщиков, особенно для Кузбасса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Трейдинговая компания Eurasia Energies Pvt Ltd начала подготовку к поставке тестовой партии 11–12 тыс. тонн монгольского коксующегося угля в Индию, следует из материалов BigMint. Сырье уже проходит техническую оценку на одном из металлургических предприятий страны. Одновременно компания оценивает жизнеспособность нового логистического коридора Монголия—Россия—Индия. 2 сентября Eurasia Energies официально обратилась в посольство Монголии в Нью-Дели за содействием в координации действий с профильными железнодорожными и транспортными ведомствами обеих стран для реализации пробной поставки, указано в материалах BigMint.

Предполагается, что уголь будет перевезен через Россию в один из портов Дальнего Востока — либо во Владивосток, либо в Восточный порт (Находка). В угольных терминалах этих портов “Ъ” либо не ответили, либо сказали, что по вопросу этой поставки к ним не обращались. Далее уголь отправится в Индию морем.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков отмечает теоретическую рентабельность такого маршрута благодаря высокой базовой стоимости сырья, способной покрыть дорогой транзит. Однако он указывает на инфраструктурные ограничения Восточного полигона, который работает на пределе провозной способности. С ним солидарен партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. Он полагает, что речь идет исключительно о диверсификации поставок ради снижения логистических рисков, а не о коммерческой выгоде. В ближайшие годы массовые объемы маловероятны из-за жесткой загрузки БАМа и Транссиба. Эксперт предупреждает, что масштабирование этого сценария станет болезненным для российских угольщиков, особенно для Кузбасса, запертого внутри страны огромным транспортным плечом. Появление монгольского конкурента на ключевом индийском направлении неизбежно ударит по объемам отечественного экспорта, полагает господин Котов. В ОАО РЖД “Ъ” пояснили, что с учетом высокой загрузки Восточного полигона вопрос требует дополнительной проработки.

На рынке коксующегося угля продолжается рост, следует из данных NEFT Research. Китайский рынок премиального угля находится в восходящем тренде: на фоне дефицита внутреннего предложения цена на базисе CFR достигла $283,5 за тонну. Индийские покупатели активизировались после сезона дождей, но сохраняют ценовую чувствительность. Из-за сформировавшегося рыночного спреда часть законтрактованных Индией спотовых партий перепродается в Китай, где маржинальность выше. Котировки на европейском рынке металлургического угля также демонстрируют рост. По данным NEFT Research, стоимость тонны коксующегося угля марки Ж на условиях FOB Восточный составила $171 (рост за неделю — 7,5%), FOB Азово-Черноморский бассейн — $146,4 (рост 7,6%) FOB Финский залив — $140,9 (рост 8,7%).

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов подчеркивает, что российский уголь Индии интересен. В июле 2026 года, по подсчетам BigMint, экспорт угля из России в Индию составил 3,62 млн тонн, из них коксующегося — 1,8 млн тонн. Годом ранее этот объем был почти в 2,9 раза меньше. На конец 2025 года доля РФ в индийском импорте оценивалась примерно в 15%, поэтому появление монгольских поставок, полагает эксперт, это расширение списка продавцов, а не замена российского сырья. Для Нью-Дели это критически важно: по данным индийского Минэнергоугля, в 2025/26 финансовом году страна импортировала рекордные 66,3 млн тонн. На взгляд господина Чернова, прямой угрозы российским компаниям сейчас нет: риски появятся только при признании маршрута выгодным и роста объема поставок до миллионов тонн. Тогда Монголия начнет давить на цену, хотя даже тогда прямого вытеснения ожидать не стоит, так как потребности индийской металлургии растут вместе со сталеплавильными мощностями.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина