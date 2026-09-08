Инвестором проекта отеля в Завидово стал связанный со структурами ЛУКОЙЛа ЗПИФ

Закрытый паевой инвестфонд (ЗПИФ) «Пятый семейный фонд» под управлением УК «Экто Прайм» получил 49% в ООО «Сельхозтех», следует из данных СПАРК. «Сельхозтех» контролирует ООО «Завидовские зори», которое, согласно приказу Минэкономики РФ, строит комплекс Elite World Resort «Завидово», включающий гостиницу уровня четыре звезды на 306 номеров. «Завидовские зори» в свою очередь является учредителем ООО «Лесной берег», строящего коттеджный поселок на 120 га недалеко от курорта Завидово.

До заключения сделки 100% в ООО «Сельхозтех» контролировал основатель ГК «Голутвинская слобода» Андрей Огиренко. Представители этой компании, а также УК «Экто Прайм» на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

ЗПИФ «Пятый семейный фонд» и «Экто Прайм» могут быть связаны со структурами ЛУКОЙЛа. Управляющая компания, согласно ЕГРЮЛ, принадлежит Константину Санину, развивающему совместные проекты с нефтекомпанией. Возглавляемое им ООО «Экто» вместе со структурами ЛУКОЙЛа владеет ООО «Инсотех» (строит завод автохимии в Торжке) и ООО КЗПТ (проект по производству полимерных труб в Когалыме). «Экто» контролирует и 50% компании «Лукавто», управляющей дилерским центром Mercedes-Benz. В ЛУКОЙЛе “Ъ” оперативно не ответили.

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