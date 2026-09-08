ИРИ выделил грант на новый видеоигровой проект про постапокалипсис

Российская видеоигровая студия «ГетДевелопмент» получила грант от АНО ИРИ (создана в 2014 году, организацию возглавляет Алексей Гореславский, курировавший ранее интернет-отрасль в администрации президента РФ) на разработку демо сюжетно-ориентированного научно-фантастического шутера от первого лица «Квантовый контроль», рассказали “Ъ” два собеседника в крупных видеоигровых студиях. Стороны не раскрывают сумму выделенных средств, источники “Ъ” говорят о 200 млн руб. В «ГетДевелопменте» уточнили, что релиз демо запланирован на 2026 год на VK Play и Steam. Полноценный выход игры на ПК состоится в 2029 году.

Демо будет представлять собой одиночный сюжетный PvE-пролог (Player versus Environment; игрок против окружения) — первый боевой выход в аномальную зону, демонстрирующий базовый геймплей, атмосферу, нарратив, противников и механику взаимодействия с нестабильной реальностью. Дальше проект будет развиваться как игра-сервис с регулярными сезонами, кооперативными миссиями, развитием в асимметричные PvPvE-сценарии (многопользовательский игровой режим, “Ъ”) и системой прогрессии, уточнил представитель «ГетДевелопмента»: «Прогрессия будет строиться вокруг развития навыков владения оружием, освоения квантовых технологий и улучшения выбранного класса персонажа. Сюжетные кампании будут проходить в заброшенных поселениях, на промышленных и военных объектах». Собеседник “Ъ” в одной из крупных студий считает, что на разработку полноценной игры потребуется около 1,5–2 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «На бойца и квант бежит».