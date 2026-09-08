На бойца и квант бежит

По данным “Ъ”, АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила российской студии «ГетДевелопмент» грант на разработку демо шутера от первого лица «Квантовый контроль». Релиз демо запланирован в этом году, полноценный выход ожидается в 2029 году. По оценке собеседников “Ъ”, на разработку полноценной игры потребуется около 1,5–2 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Российская видеоигровая студия «ГетДевелопмент» получила грант от АНО ИРИ (создана в 2014 году, организацию возглавляет Алексей Гореславский, курировавший ранее интернет-отрасль в администрации президента РФ) на разработку демо сюжетно-ориентированного научно-фантастического шутера от первого лица «Квантовый контроль», рассказали “Ъ” два собеседника в крупных видеоигровых студиях. Стороны не раскрывают сумму выделенных средств, источники “Ъ” говорят о 200 млн руб. В «ГетДевелопменте» уточнили, что релиз демо запланирован на 2026 год на VK Play и Steam. Полноценный выход игры на ПК состоится в 2029 году.

Игра «Квантовый контроль» рассказывает о противостоянии двух миров, связанных на квантовом уровне, от лица бойца специального подразделения, отправленного в «зону аномалии». События происходят в недалеком будущем, вскоре после возникновения аномалии: фрагмент альтернативного постапокалиптического мира постепенно замещает собой российское поселение. ООО «ГетДевелопмент», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 100% принадлежит Наталье Придне.

Демо будет представлять собой одиночный сюжетный PvE-пролог (Player versus Environment; игрок против окружения) — первый боевой выход в аномальную зону, демонстрирующий базовый геймплей, атмосферу, нарратив, противников и механику взаимодействия с нестабильной реальностью. Дальше проект будет развиваться как игра-сервис с регулярными сезонами, кооперативными миссиями, развитием в асимметричные PvPvE-сценарии (многопользовательский игровой режим, “Ъ”) и системой прогрессии, уточнил представитель «ГетДевелопмента»: «Прогрессия будет строиться вокруг развития навыков владения оружием, освоения квантовых технологий и улучшения выбранного класса персонажа. Сюжетные кампании будут проходить в заброшенных поселениях, на промышленных и военных объектах». Собеседник “Ъ” в одной из крупных студий считает, что на разработку полноценной игры потребуется около 1,5–2 млрд руб.

Всего в прошлом году ИРИ распределил 5% от своего бюджета (25,3 млрд руб.) в рамках конкурсов на игры и программные продукты, отмечал в интервью “Ъ” гендиректор организации Алексей Гореславский. В этом году одним из победителей конкурса ИРИ стал видеоигровой проект «Война миров: Сибирь» от студии «Мгла» (см. “Ъ” от 3 июля). Еще 250 млн руб. получило продолжение игры «Земский собор». Впрочем, участники рынка предупреждали, что проекты могут испытывать трудности в коммерциализации.

В целом запрос на игры в жанре «шутер» всегда высокий, поскольку это одно из самых популярных направлений, говорит креативный директор «Игропрома» Андрей Пушкарев. Среди самых популярных шутеров от первого лица в Steam за последний год он называет Battlefield 6, Escape from Tarkov и др. По данным GameDiscoverCo, жанр приносит платформе 13,3% ($6,7 млрд) доходов. Среди ключевых игр аналитики выделяют Call of Duty, Left 4 Dead 2, Ready or Not. «"Квантовый контроль" будет доступна и в Steam, большой международной платформе, благодаря чему у разработчиков есть все шансы продвинуть проект на более широкую аудиторию»,— говорит Андрей Пушкарев.

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Также господин Пушкарев напоминает, что с 2025 года ИРИ скрыл названия части видеоигр—победителей конкурса национального контента из-за введения в 2024 году санкций ЕС в отношении этой организации. Сам Алексей Гореславский в интервью «Ведомостям» объяснял решение тем, что дистрибуция части победивших проектов видеоигровых студий завязана на зарубежные площадки, в том числе Steam: «Поэтому мы сочли, что не вправе выкручивать им руки».

Юлия Юрасова