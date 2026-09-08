На бойца и квант бежит
ИРИ выделил грант на новый видеоигровой проект про постапокалипсис
По данным “Ъ”, АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) выделила российской студии «ГетДевелопмент» грант на разработку демо шутера от первого лица «Квантовый контроль». Релиз демо запланирован в этом году, полноценный выход ожидается в 2029 году. По оценке собеседников “Ъ”, на разработку полноценной игры потребуется около 1,5–2 млрд руб.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Российская видеоигровая студия «ГетДевелопмент» получила грант от АНО ИРИ (создана в 2014 году, организацию возглавляет Алексей Гореславский, курировавший ранее интернет-отрасль в администрации президента РФ) на разработку демо сюжетно-ориентированного научно-фантастического шутера от первого лица «Квантовый контроль», рассказали “Ъ” два собеседника в крупных видеоигровых студиях. Стороны не раскрывают сумму выделенных средств, источники “Ъ” говорят о 200 млн руб. В «ГетДевелопменте» уточнили, что релиз демо запланирован на 2026 год на VK Play и Steam. Полноценный выход игры на ПК состоится в 2029 году.
Игра «Квантовый контроль» рассказывает о противостоянии двух миров, связанных на квантовом уровне, от лица бойца специального подразделения, отправленного в «зону аномалии». События происходят в недалеком будущем, вскоре после возникновения аномалии: фрагмент альтернативного постапокалиптического мира постепенно замещает собой российское поселение. ООО «ГетДевелопмент», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 100% принадлежит Наталье Придне.
Демо будет представлять собой одиночный сюжетный PvE-пролог (Player versus Environment; игрок против окружения) — первый боевой выход в аномальную зону, демонстрирующий базовый геймплей, атмосферу, нарратив, противников и механику взаимодействия с нестабильной реальностью. Дальше проект будет развиваться как игра-сервис с регулярными сезонами, кооперативными миссиями, развитием в асимметричные PvPvE-сценарии (многопользовательский игровой режим, “Ъ”) и системой прогрессии, уточнил представитель «ГетДевелопмента»: «Прогрессия будет строиться вокруг развития навыков владения оружием, освоения квантовых технологий и улучшения выбранного класса персонажа. Сюжетные кампании будут проходить в заброшенных поселениях, на промышленных и военных объектах». Собеседник “Ъ” в одной из крупных студий считает, что на разработку полноценной игры потребуется около 1,5–2 млрд руб.
Всего в прошлом году ИРИ распределил 5% от своего бюджета (25,3 млрд руб.) в рамках конкурсов на игры и программные продукты, отмечал в интервью “Ъ” гендиректор организации Алексей Гореславский. В этом году одним из победителей конкурса ИРИ стал видеоигровой проект «Война миров: Сибирь» от студии «Мгла» (см. “Ъ” от 3 июля). Еще 250 млн руб. получило продолжение игры «Земский собор». Впрочем, участники рынка предупреждали, что проекты могут испытывать трудности в коммерциализации.
В целом запрос на игры в жанре «шутер» всегда высокий, поскольку это одно из самых популярных направлений, говорит креативный директор «Игропрома» Андрей Пушкарев. Среди самых популярных шутеров от первого лица в Steam за последний год он называет Battlefield 6, Escape from Tarkov и др. По данным GameDiscoverCo, жанр приносит платформе 13,3% ($6,7 млрд) доходов. Среди ключевых игр аналитики выделяют Call of Duty, Left 4 Dead 2, Ready or Not. «"Квантовый контроль" будет доступна и в Steam, большой международной платформе, благодаря чему у разработчиков есть все шансы продвинуть проект на более широкую аудиторию»,— говорит Андрей Пушкарев.
208 миллиардов рублей
объем российского рынка видеоигр в 2025 году, по данным Агентства стратегических инициатив
Также господин Пушкарев напоминает, что с 2025 года ИРИ скрыл названия части видеоигр—победителей конкурса национального контента из-за введения в 2024 году санкций ЕС в отношении этой организации. Сам Алексей Гореславский в интервью «Ведомостям» объяснял решение тем, что дистрибуция части победивших проектов видеоигровых студий завязана на зарубежные площадки, в том числе Steam: «Поэтому мы сочли, что не вправе выкручивать им руки».