Бизнес могут обязать использовать суверенную модель ИИ

Компании и организации должны будут выбирать суверенную модель ИИ, если она не дороже национальной больше чем в полтора раза, следует из проекта постановления правительства, с которым ознакомился “Ъ”. По данным собеседника “Ъ”, знакомого с ходом обсуждения, такая мера обсуждалась в рабочей группе по вопросам регулирования ИИ в РФ в конце августа, а само предложение поступило от «Сбера».

Кроме того, в проекте постановления предлагается использовать суверенные или национальные модели (с условием о стоимости) при подготовке стратегического планирования, госпрограмм РФ, нацпроектов и проч., при подготовке госорганами нормативных актов, а также в налоговой, таможенной, бюджетной сферах, в КИИ, образовании, здравоохранении, госуслугах.

В Минцифры “Ъ” подтвердили обсуждение случаев и сфер обязательного применения отечественных моделей ИИ. В «Сбере» “Ъ” сказали, что список предложений является сводным документом всех идей, высказанных на заседаниях рабочей группы, и не является предложением от «Сбера». В «Яндексе» “Ъ” сказали, что считают важным сохранить конкуренцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Свой интеллект к делу ближе».