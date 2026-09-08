Одноставочная цена на электроэнергию к 2042 году вырастет при любом спросе

По оценкам СКМ.ПРО, к 2042 году одноставочная цена на электроэнергию может составить от 6,45 тыс. до 6,85 тыс. руб. за 1 МВт•ч, то есть ее рост в 1,6–1,7 раза превзойдет инфляцию в ценах 2026 года. Одноставочная цена складывается из цены на электроэнергию, которая формируется на рынке на сутки вперед (РСВ), и цены на мощность. Сегодня эти две части почти равны, но к 2042 году доля мощности в структуре одноставочной цены составит 65%. Это отражает вклад в цену оплаты оптовым рынком программы строительства и модернизации электростанций — всего 88,5 ГВт новой мощности, или в среднем по 5 ГВт в год. Такие параметры заложены в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, согласно которой потребление Единой энергосистемы (ЕЭС) России составит к этому году 1,431 трлн кВт•ч.

Исследуя зависимость одноставочной цены от спроса, в качестве базового сценария эксперты опираются на прирост потребления электроэнергии на 1,13% ежегодно. Согласно самому оптимистичному сценарию, пишут аналитики СКМ.ПРО, мощность центров обработки данных к 2042 году может вырасти с 4,3 до 22 ГВт, что обеспечит среднегодовой прирост потребления на 1,71%. Если мощность дата-центров вырастет до уже заявленных 11 ГВт, спрос будет расти на 1,33% в год. В сценарии, построенном на прогнозе Института энергетических исследований РАН, потребление растет на 0,79% в год. Возможна и стагнация потребления, как в 2012–2016 годах, когда оно прирастало на 0,3%. В сценарии стагнации СКМ среднегодовой темп прироста составляет 0,47%, а в сценарии с самым низким спросом, если энергоемкие производства сократят выпуск или уйдут на собственную генерацию, потребление будет снижаться на 0,23% в год.

Таким образом, как указывают аналитики СКМ.ПРО, динамика одноставочной цены не всегда соответствует динамике спроса: когда спрос уходит вниз, электроэнергия дешевеет, а мощность дорожает и наоборот.

Подробнее — в материале «Ъ» «Генерация цен».