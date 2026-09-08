Генерация цен

Одноставочная цена на электроэнергию, которая состоит из цены электроэнергии и мощности, к 2042 году может составить 6,5–6,9 тыс. руб. за 1 МВт•ч, подсчитали аналитики СКМ.ПРО. На цену электроэнергии будет влиять не столько динамика спроса, сколько запланированное строительство новых мощностей, которому регуляторы продолжают искать финансирование. По итогам этого года аналитики ожидают прирост потребления в диапазоне 0–1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По оценкам СКМ.ПРО, к 2042 году одноставочная цена на электроэнергию может составить от 6,45 тыс. до 6,85 тыс. руб. за 1 МВт•ч, то есть ее рост в 1,6–1,7 раза превзойдет инфляцию в ценах 2026 года. Одноставочная цена складывается из цены на электроэнергию, которая формируется на рынке на сутки вперед (РСВ), и цены на мощность. Сегодня эти две части почти равны, но к 2042 году доля мощности в структуре одноставочной цены составит 65%. Это отражает вклад в цену оплаты оптовым рынком программы строительства и модернизации электростанций — всего 88,5 ГВт новой мощности, или в среднем по 5 ГВт в год. Такие параметры заложены в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, согласно которой потребление Единой энергосистемы (ЕЭС) России составит к этому году 1,431 трлн кВт•ч.

Исследуя зависимость одноставочной цены от спроса, в качестве базового сценария эксперты опираются на прирост потребления электроэнергии на 1,13% ежегодно. Согласно самому оптимистичному сценарию, пишут аналитики СКМ.ПРО, мощность центров обработки данных к 2042 году может вырасти с 4,3 до 22 ГВт, что обеспечит среднегодовой прирост потребления на 1,71%. Если мощность дата-центров вырастет до уже заявленных 11 ГВт, спрос будет расти на 1,33% в год. В сценарии, построенном на прогнозе Института энергетических исследований РАН, потребление растет на 0,79% в год. Возможна и стагнация потребления, как в 2012–2016 годах, когда оно прирастало на 0,3%. В сценарии стагнации СКМ среднегодовой темп прироста составляет 0,47%, а в сценарии с самым низким спросом, если энергоемкие производства сократят выпуск или уйдут на собственную генерацию, потребление будет снижаться на 0,23% в год.

Таким образом, как указывают аналитики СКМ.ПРО, динамика одноставочной цены не всегда соответствует динамике спроса: когда спрос уходит вниз, электроэнергия дешевеет, а мощность дорожает и наоборот.

При этом одноставочная цена к 2042 году растет при любом спросе, поскольку ее увеличивает программа строительства и модернизации, а не динамика потребления. Хотя составляющие одноставочной цены гасят друг друга, снижение спроса отражается на выручке станций: в пессимистичном варианте цена РСВ будет ниже базовой на 76%, а тепловая генерация потеряет загрузку.

Как сообщил на ВЭФ-2026 глава «Системного оператора» (диспетчер энергосистемы) Федор Опадчий, с начала года энергопотребление в России снизилось на 0,1%. Согласно проекту «Схемы и программы развития электроэнергетических систем России» (СиПР) на 2027–2032 годы, потребление электроэнергии по ЕЭС России может увеличиться до 1,3 трлн кВт•ч к 2032 году, среднегодовые темпы прироста относительно 2025 года составят 1,87%. Максимум потребления мощности вырастет до 190,3 ГВт.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) “Ъ” сообщили, что прогнозы «одноставки» на 5–15 лет вперед очень сильно зависят не только от прогноза спроса, но и от решений по его обеспечению, на которые влияет широкий ряд параметров.

Пока преждевременно давать оценку даже на 2027 год, говорят в регуляторе. «Совет рынка» ежегодно публикует прогнозы свободных (нерегулируемых) цен на электроэнергию и мощность на год вперед не позднее 1 ноября, говорят там, и сейчас сценарные условия и параметры прогноза активно обсуждаются с рыночным сообществом.

Евгения Франке из «Эйлер Аналитические технологии» оценивает темп прироста спроса в ЕЭС России в 2026 году примерно в 0,1% год к году, учитывая фактические данные за период с начала года и внутригодовую структуру электропотребления. «Динамика спроса внутри года обусловила неоднократную корректировку наших прогнозов в меньшую сторону»,— подчеркивает аналитик.

Сергей Роженко из Kept по итогам 2026 года ожидает рост потребления в диапазоне 0–1% год к году, а возможно, и небольшое снижение: за восемь месяцев показатель СО ЕЭС держится «в нуле», а с учетом теплой погоды динамика скорее отрицательная из-за просадки энергоемкой промышленности в ряде регионов. Заложенный в проект СиПР среднегодовой рост спроса на 1,87%, по его мнению, в этом контексте выглядит завышенным. Но проблема не только в спросе, добавляет он: система принятия решений по генерации и сетям остается негибкой и требует более живой актуализации планов с учетом строительной готовности проектов и доступности локализованного оборудования. Эти факторы сегодня не менее узкое место, чем сама динамика спроса, считает аналитик.

Анна Тыбинь