Чистый приток средств в розничные ПИФы превысил 87 млрд руб. по итогам августа

Наметившийся в июле спад на рынке коллективных инвестиций оказался непродолжительным — уже по итогам августа чистый приток средств в розничные ПИФы превысил 87 млрд руб. Высоким спросом вновь пользовались фонды денежного рынка, чистый приток зафиксировали и фонды облигаций. В ближайшие месяцы привлекательность таких фондов во многом будет напрямую зависеть от дальнейших шагов Банка России по ключевой ставке. В случае ее снижения портфельные управляющие рассчитывают на активный переток средств населения с депозитов.

В августе чистый приток средств инвесторов в розничные ПИФы составил 87,3 млрд руб., тогда как в июле был отток на уровне 4,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют оценки “Ъ”, основанные на данных Investfunds. Вместе с тем текущие показатели значительно уступают результатам весенних месяцев, когда притоки средств устойчиво превышали 100 млрд руб.

Участники рынка указывают, что августовские цифры говорят не столько о росте спроса частных инвесторов на коллективные инвестиции, сколько об уменьшении выкупа паев управляющими компаниями. «Гросс-продажи в августе все равно ниже июля. Оттоки при этом снизились на 35%, это основной фактор положительного сальдо»,— отмечает директор по инвестициям УК «Первая» Андрей Русецкий.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фонды удержали пайщиков».