Продавцы попросили правительство взять под контроль выплаты от Wildberries

“Ъ” ознакомился с письмом президента Союза продавцов маркетплейсов (СПМ) Андрея Пасынкова, направленным 3 сентября 2026 года премьер-министру РФ России Михаилу Мишустину. Ассоциация просит взять на контроль ситуацию с задержкой текущих выплат селлерам Wildberries, поручить Федеральной антимонопольной службе (ФАС) оценить ситуацию, а Федеральной налоговой службе (ФНС) — учитывать возникшие у предпринимателей кассовые разрывы. В правительстве, ФНС и ФАС не ответили на запрос “Ъ”.

Наиболее острой в СПМ считают проблему с текущими выплатами продавцам за фактически реализованные покупателям товары. В частности, речь идет о денежных средствах по результатам продаж за расчетную неделю с 27 июля по 2 августа 2026 года, заявки на которые селлеры сформировали 17 августа и должны были получить выплаты до 26 августа. Опрос СПМ почти 2 тыс. продавцов показал, что 95,6% из них не получили выплату. По оценке ассоциации, объем средств по итогам одной недели продаж маркетплейса составляет около 20 млрд руб.

В Wildberries заявили “Ъ”, что большинство селлеров получили деньги за проданные товары, но у части предпринимателей выплаты по-прежнему задерживаются из-за DDoS-атак на системы сервиса «Баланс продавца». Защитные механизмы могут на время приостанавливать обработку отдельных операций по отправке средств, в результате часть заявок на вывод может обрабатываться дольше стандартного срока, пояснили в компании.

Подробнее — в материале «Ъ» «''Баланс продавца'' попал под атаки».