Овощи «борщевого набора» за год подорожали на 20–38%

Базовые овощи, входящие в так называемый борщевой набор, в конце августа 2026 года в рознице стоили в среднем на 20–38% дороже, чем годом ранее. Росту цен способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличивающиеся издержки аграриев. Доставка овощей из регионов производства подорожала из-за дефицита топлива, а рабочая сила — из-за ужесточения миграционной политики.

Розничная стоимость капусты на неделе 24–30 августа составила 28 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 38%, подсчитали в NTech. Эта позиция сейчас показывает наиболее выраженный прирост в рамках регулярного мониторинга цен на фрукты и овощи. Свекла в рознице, согласно NTech, за год выросла в цене на 32%, до 35,4 руб. за 1 кг. Для картофеля увеличение составило 30%, до 41,5 руб. за 1 кг. Морковь подорожала на 20% за год, до 43,5 руб. за 1 кг. Для лука прирост составил 32%, до 45,2 руб. за 1 кг.

Активное увеличение розничных цен на базовые овощи «борщевого набора» подтверждается данными Росстата. По данным ведомства, стоимость картофеля за год увеличилась на 35,3%, до 46,7 руб. за 1 кг, на 31 августа. Для капусты прирост за тот же период составил 35,2%, до 46,7 руб. за 1 кг, для лука — 27,2%, до 57 руб. за 1 кг, для свеклы — на 20,4%, до 51,6 руб. за 1 кг, для моркови — на 17,7%, до 58,5 руб. за 1 кг. Помидоры, по оценке Росстата, за год подорожали на 24,2%, до 165,9 руб. за 1 кг.

Подробнее — в материале «Ъ» «Столько всего наварилось».