В правительстве обсуждают строительство железной дороги через Алтай в Китай

В правительстве РФ обсуждают возможную реализацию проекта строительства Трансалтайской железнодорожной магистрали — железнодорожного входа в Китай через отрезок длиной 55 км между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай непосредственно граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом КНР. Как рассказал “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения, этот вопрос прорабатывается как ответ на поручение президента от 27 июля о рассмотрении проекта нового Среднего транспортного коридора. Назначение этого проекта — конкуренция с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТМ) и создание альтернативы южным морским маршрутам между Европой и Азией, пояснил собеседник “Ъ”.

Сейчас, рассказал собеседник “Ъ”, рассматривается четыре варианта трассировки Трансалтайской дороги. Конечной точкой является станция Авэйтань в Китае, а начальной могут стать Бийск (два варианта), станция Таштагол Западно-Сибирской железной дороги или Абаза Красноярской железной дороги.

Однако дорогостоящий проект пока не имеет оценки или сроков, а аналитики чем дальше, тем более сдержанно оценивают способность перспективного спроса на уголь оправдать триллионные инвестиции в транспортную инфраструктуру.

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