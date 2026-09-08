Кто сбивает летящие над Россией украинские беспилотники: репортаж “Ъ”

Каждую ночь жители десятков российских регионов получают СМС с оповещением о беспилотной опасности. Каждое утро Минобороны отчитывается о сотнях сбитых БПЛА противника. Но подробности этого противостояния в небе обычно остаются за кадром. Спецкорреспондент “Ъ” Александр Черных и фотограф Антон Великжанин побывали на позициях отряда «Днепр» Центра специального назначения «БАРС-Сармат» в Тульской области и посмотрели, как мобильные огневые группы на пикапах-тачанках дежурят ночами в полях при поддержке дронов-перехватчиков. А еще спросили бойцов о том, почему украинские БПЛА периодически все-таки прорываются к цели даже через самую плотную оборону.

— Вы видите стандартную точку борьбы с беспилотной угрозой,— объясняет двухметровый боец с позывным Дока.— Башня — это радиолокационная станция, РЛС. В первой бытовке работают ее операторы, во второй сидит боевой расчет ФПВО — команда FPV-дронов-перехватчиков. А тот пикап у дороги — мобильная огневая группа (МОГ). Они все работают в связке и вместе защищают свой сектор. Таких точек у нас в Тульской области… не могу раскрыть сколько. Много. Только в этом районе их четыре шутки.

Увлекшись рассказом, Дока спокойно проходит мимо плаката с предупреждением о минах.

— А, на это не обращайте внимания,— смеется он через пару довольно долгих секунд.— Ребята поставили, чтобы местные не толпились у РЛС. Это для здоровья… нежелательно, скажем так. Если просто пройти мимо, то ничего не случится. Но если долго стоять возле башни — будут нехорошие последствия.

Подробнее — в репортаже «Ъ» «Трудно быть МОГом».