Объем рефинансирования кредитов наличными вырос на 200% за год

Объединенное кредитное бюро (БКИ ОКБ) по запросу “Ъ” проанализировало объемы рефинансирования кредитов наличными в первом полугодии 2026 года. Всего в январе—июне объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, составил 430,52 млрд руб., объем новых средств сверх суммы старого долга — 349,16 млрд руб. По сравнению с результатами второго полугодия 2025 года объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос на 43%, год к году рост составил 209%.

В июне 2026 года совокупный объем кредитов наличными, направленных на рефинансирование, вырос до 92,73 млрд руб., объем новых средств, следует из данных БКИ ОКБ, на 5,6% больше, чем в мае. Это рекордное значение с начала 2025 года. В годовом выражении объем рефинансирования за счет кредитов наличными вырос на 120,1% (с 34,46 млрд руб.). Доля кредитов наличными, выданных для рефинансирования в банке первоначального кредитования, в июне составила 54,7% от совокупного объема, или 50,73 млрд руб., в стороннем банке — 46,3%. Средний размер кредита наличными при «внутреннем» рефинансировании составил 454 тыс. руб. против 512 тыс. руб. при «внешнем». Срок рефинансирования — в среднем четыре года и восемь месяцев.

Банкиры подтверждают рост спроса на рефинансирование кредитов наличными.

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