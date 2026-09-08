Минприроды могут подключить к оценке проекта железной дороги в Китай через Алтай

Минтранс России предложил правительству изучить проект Трансалтайской железной дороги — короткого пути в Китай через Горный Алтай. Предполагаестя, что оценкой инициативы займется Минприроды. Об этом «Ъ» сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения. По его данным, министерство должно будет поработать экологические ограничения по этому проекту, обсудить его целесообразность с профильными ведомствами и в российско-китайской транспортной подкомиссии.

Предполагается, что Трансалтайская железнодорожная магистраль создаст новый железнодорожный проход в Китай через территорию между Казахстаном и Монголией, где Республика Алтай граничит с Синьцзян-Уйгурским районом КНР. Подобную инициативу рассматривали еще в 2000-х годах, однако ее откладывали из-за ценовых разногласий с китайской стороной. По данным «Ъ», проект может подойти к стадии пред-ТЭО — начальной предпроектной стадии, на которой оценивают общую осуществимость и целесообразность инвестиционного проекта.

Минтранс также предложил поручить Минприроды рассмотреть возможность разработки пред-ТЭО этого проекта в разных его вариантах. Сейчас есть четыре предложения по трассировке Трансалтайской дороги: от Бийска (две станции), от станции Таштагол Западно-Сибирской железной дороги или Абаза Красноярской железной дороги. Протяженность трасс — от 825 до 1123 км.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китай не за горами».