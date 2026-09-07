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Четвертьфинал ее мечты

Мирра Андреева впервые пробилась в восьмерку сильнейших на теннисном US Opеn

Последняя неделя Открытого чемпионата США началась с победы, которую действующая победительница Roland Garros россиянка Мирра Андреева одержала в трех партиях над своей бывшей соотечественницей Анастасией Потаповой, представляющей Австрию. Андреева впервые вышла в четвертьфинал американского мейджора, на котором раньше не проходила дальше третьего круга.

Российская теннисистка Мирра Андреева

Российская теннисистка Мирра Андреева

Фото: Geoff Burke / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева

Фото: Geoff Burke / Reuters

Уровень игры, которую демонстрировала Анастасия Потапова в течение всей предыдущей недели на US Open, намекал на то, что она может оказать Мирре Андреевой упорное сопротивление. Так и вышло. Их матч, открывавший программу заключительной недели турнира на корте «Луи Армстронг», второй по значению арене Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг, получился куда более напряженным, чем финал грунтового турнира в Линце, разыгранный этими же теннисистками в апреле. А закончился, можно сказать, драматически.

В Линце Потапова легко взяла первый сет, но уступила вторую и третью партии. Сейчас сценарий был аналогичным, но его фактурное наполнение оказалось куда более насыщенным. После обмена брейками в дебюте первой партии соперницы бились на равных до двенадцатого гейма, в котором Андреева, уступая 5:6, допустила две двойные ошибки и потеряла подачу. В целом такой исход выглядел закономерным. Потапова действовала предельно агрессивно, в первую очередь используя свой коронный удар справа. Андреева тоже в целом выглядела неплохо, но брака допускала многовато.

Во втором сете вперед сначала вышла чемпионка Roland Garros, но к четвертому гейму равновесие восстановилось. Однако седьмой гейм получился для Потаповой едва ли не худшим за весь матч. Теперь уже она сделала двойную ошибку — на брейк-пойнте. И Андреева своего не упустила, сравняв счет по партиям.

Третий сет снова начался с обмена подачами. Но после четвертого гейма, по ходу которого россиянка уступала 15:40 и отыграла два брейк-пойнта, ей удалось добиться отрыва — 3:1. Интересным и эмоциональным оказался седьмой гейм: у Потаповой, которая продолжала действовать с огоньком, дважды проходили ювелирные укороченные удары у сетки, причем во втором случае ей помог трос.

Но в девятом гейме давление, которое оказывала на свою оппонентку Андреева, все-таки сыграло решающую роль.

Пытаясь отразить сложный мяч по ходу первого розыгрыша, Потапова слишком резко перенесла вес на левое колено и получила болезненную травму. Андреева подошла к своей сопернице и помогла ей дойти до скамейки, но в тот момент судьба матча уже была решена, поскольку после медицинского перерыва Потапова не смогла выиграть ни одного очка.

В итоге — 5:7, 6:4, 6:3 за 2 часа 27 минут. Допустив больше невынужденных ошибок (48 против 41), россиянка чаще добывала очки активными ударами (23 против 19) и была чуть лучше во всех компонентах игры на своей подаче. Поэтому ее выход в первый за карьеру четвертьфинал US Open выглядит абсолютно заслуженным.

В одном из других женских матчей понедельника в нижней половине сетки китаянка Чжэн Циньвэнь сломила сопротивление польки Иги Швёнтек — 7:5, 6:3. Особенностью этой встречи стал тот факт, что в первой партии, как и в третьем сете своего предыдущего противостояния с американкой Мэдисон Кис, олимпийская чемпионка Парижа 2024 года и теперь уже трехкратная (2023, 2024, 2026) четвертьфиналистка US Open отыгралась со счета 0:5.

Евгений Федяков

Фотогалерея

Ракетка Мирра

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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации &lt;br>На фото: у частного самолета

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии

Фото: Thibault Camus / AP

Следующая фотография
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Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024

Фото: William West / AFP

Мирра Андреева (на фото справа) занимается большим теннисом с 6 лет

Фото: @_mirraandreeva_

Мирра Андреева и бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции-2024 — одного из четырех турниров Большого шлема

Фото: Christophe Ena / AP

В 2023 году Мирра Андреева дебютировала на Открытом чемпионате США (на фото — в отеле InterContinental New York Barclay)

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистка проходит в полуфинал Открытого чемпионата Франции-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер получают серебряные медали в парном турнире на Олимпийских играх в Париже в 2024 году

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Мирра Андреева на теннисном турнире Открытого чемпионата Австралии-2024, где она дошла до 1/8 финала

Фото: @hiltonmelbournelqs

В 2024 году 17-летняя Мирра Андреева стала самой молодой спортсменкой, одержавшей победу в семи турнирах Женской теннисной ассоциации
На фото: у частного самолета

Фото: @_mirraandreeva_

Теннисистки Эрика и Мирра Андреевы в отеле перед турниром Открытого чемпионата Австралии-2025

Фото: @hiltonmelbournelqs

Мирра Андреева побеждает в финале теннисного турнира категории WTA 1000 в Дубае в феврале 2025 года

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Теннисистка на церемонии награждения после финального матча турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, США

Фото: Mark J. Terrill / AP

В 2026 году она выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису (Roland Garros), завоевав первый в карьере титул на турнирах Большого шлема. Она стала первой российской теннисисткой с 2014 года, победившей на турнире этой серии

Фото: AP / Thibault Camus

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