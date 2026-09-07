Четвертьфинал ее мечты

Последняя неделя Открытого чемпионата США началась с победы, которую действующая победительница Roland Garros россиянка Мирра Андреева одержала в трех партиях над своей бывшей соотечественницей Анастасией Потаповой, представляющей Австрию. Андреева впервые вышла в четвертьфинал американского мейджора, на котором раньше не проходила дальше третьего круга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российская теннисистка Мирра Андреева

Фото: Geoff Burke / Reuters Российская теннисистка Мирра Андреева

Фото: Geoff Burke / Reuters

Уровень игры, которую демонстрировала Анастасия Потапова в течение всей предыдущей недели на US Open, намекал на то, что она может оказать Мирре Андреевой упорное сопротивление. Так и вышло. Их матч, открывавший программу заключительной недели турнира на корте «Луи Армстронг», второй по значению арене Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг, получился куда более напряженным, чем финал грунтового турнира в Линце, разыгранный этими же теннисистками в апреле. А закончился, можно сказать, драматически.

В Линце Потапова легко взяла первый сет, но уступила вторую и третью партии. Сейчас сценарий был аналогичным, но его фактурное наполнение оказалось куда более насыщенным. После обмена брейками в дебюте первой партии соперницы бились на равных до двенадцатого гейма, в котором Андреева, уступая 5:6, допустила две двойные ошибки и потеряла подачу. В целом такой исход выглядел закономерным. Потапова действовала предельно агрессивно, в первую очередь используя свой коронный удар справа. Андреева тоже в целом выглядела неплохо, но брака допускала многовато.

Во втором сете вперед сначала вышла чемпионка Roland Garros, но к четвертому гейму равновесие восстановилось. Однако седьмой гейм получился для Потаповой едва ли не худшим за весь матч. Теперь уже она сделала двойную ошибку — на брейк-пойнте. И Андреева своего не упустила, сравняв счет по партиям.

Третий сет снова начался с обмена подачами. Но после четвертого гейма, по ходу которого россиянка уступала 15:40 и отыграла два брейк-пойнта, ей удалось добиться отрыва — 3:1. Интересным и эмоциональным оказался седьмой гейм: у Потаповой, которая продолжала действовать с огоньком, дважды проходили ювелирные укороченные удары у сетки, причем во втором случае ей помог трос.

Но в девятом гейме давление, которое оказывала на свою оппонентку Андреева, все-таки сыграло решающую роль.

Пытаясь отразить сложный мяч по ходу первого розыгрыша, Потапова слишком резко перенесла вес на левое колено и получила болезненную травму. Андреева подошла к своей сопернице и помогла ей дойти до скамейки, но в тот момент судьба матча уже была решена, поскольку после медицинского перерыва Потапова не смогла выиграть ни одного очка.

В итоге — 5:7, 6:4, 6:3 за 2 часа 27 минут. Допустив больше невынужденных ошибок (48 против 41), россиянка чаще добывала очки активными ударами (23 против 19) и была чуть лучше во всех компонентах игры на своей подаче. Поэтому ее выход в первый за карьеру четвертьфинал US Open выглядит абсолютно заслуженным.

В одном из других женских матчей понедельника в нижней половине сетки китаянка Чжэн Циньвэнь сломила сопротивление польки Иги Швёнтек — 7:5, 6:3. Особенностью этой встречи стал тот факт, что в первой партии, как и в третьем сете своего предыдущего противостояния с американкой Мэдисон Кис, олимпийская чемпионка Парижа 2024 года и теперь уже трехкратная (2023, 2024, 2026) четвертьфиналистка US Open отыгралась со счета 0:5.

Евгений Федяков