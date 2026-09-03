Искусственным путем

Правительство рассматривает использование отечественных ИИ-моделей в сферах безопасности, выборах, госуправлении и образовании. При этом обязательное использование суверенных и национальных ИИ-моделей в образовании будет распространяться только на школьное и дошкольное образование. Кроме того, по данным “Ъ”, тем организациям, которые продолжат использование иностранных решений, не будут доступны налоговые льготы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил на ВЭФ-2026, что правительство обсуждает использование российского ИИ в сферах безопасности, выборах, госуправлении и образовании. «Есть отрасли, где по умолчанию нужно отдавать приоритет отечественному: безопасность, выборы, госуправление, образование и так далее. Мы сейчас обсуждаем использование российского ИИ в этих отраслях, в том числе и на площадке правительства, чтобы выходить с этими предложениями»,— заявил господин Григоренко.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения инициативы, подтвердил, что сейчас обсуждается использование суверенных и национальных моделей в госуслугах и образовании.

При этом, по его словам, в образовании речь идет только о школьном и дошкольном. Меру планируется реализовать через механизм закупок, говорит он. В рамках закона до 2032 года сохраняется возможность использовать иностранный ИИ даже в «приоритетных» отраслях, объясняет собеседник “Ъ”. Однако, если организация применяет иностранные решения, она не сможет претендовать на господдержку при внедрении ИИ, добавляет он.

Ранее “Ъ” писал, что власти обсуждают ряд налоговых льгот для МСП от внедрения ими ИИ — уменьшение налога на приобретение или удаленный доступ к ИИ-решениям и субсидия разработчику на поставленное решение для малых игроков в размере цены продукта. «Интерфакс» сообщал, что власти обсуждают повышенные налоговые коэффициенты для расходов на разработку и внедрение ИИ, льготный НДС на ИИ-сервисы, освобождение профильных ЦОДов от налога на имущество и распространение ИТ-льгот на компании, внедряющие ИИ.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко “Ъ” заявили, что работа над актами, определяющими приоритетные сферы внедрения российских ИИ-решений, продолжается. В «Сбере» “Ъ” не ответили, в «Яндексе» отказались от комментариев.

Для бизнеса такое разграничение фактически создает экономический стимул в пользу российских ИИ-решений, говорит партнер инвестиционно-технологической компании Zarya Ventures Александр Пономарев.

«Формально иностранные продукты использовать можно, но отказ от господдержки повышает их реальную стоимость». Однако излишняя защита российского рынка может снизить стимулы к качеству продукта, считает операционный директор Just AI Юлия Пивоварова. Тем не менее, говорит она, привязка налоговых льгот к использованию российских технологий «будет дополнительным инструментом прямого стимулирования». Она добавляет, что для бизнеса это создает «понятный ориентир»: «Компании, работающие с госсектором в сферах безопасности, выборов, госуправления и школьного образования, получают дополнительный спрос и экономический стимул строить продукты на отечественном стеке уже сейчас, не дожидаясь 2032 года».

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Сама идея приоритетного использования российских моделей «выглядит логичной», считают в MWS AI (входит в МТС Web Services). «Однако российским решением может быть не только модель, полностью обученная с нуля внутри страны. Это может быть и система, созданная российской компанией на базе открытой модели, если она развернута в российском или закрытом контуре, а данные, безопасность, доступ к инструментам и поведение модели контролируются внутри него»,— объясняет представитель компании.

Сейчас в сфере образования используют и российские, и зарубежные решения, говорит начальник отдела ИТ-разработок НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Вячеслав Селезнев. При этом при использовании зарубежных сервисов желательно указывать это и маркировать соответствующие материалы, добавляет он: «Хотя пока такая обязанность не закреплена законодательно, большинство учреждений придерживается этой практики». Однако для практической подготовки детям необходим доступ к передовым инструментам, которыми действительно пользуется индустрия, отмечает академический директор Московской школы программистов (входит в «Т-образование») Дмитрий Коняев. Сегодня большинство таких моделей — иностранные, и велика вероятность, что именно с ними выпускникам предстоит работать в дальнейшем.

Алексей Жабин, Владивосток