В Нижнем Тагиле мужчину обвиняют в убийстве после конфликта из-за бизнеса
В Нижнем Тагиле 56-летнего местного жителя обвиняют в убийстве знакомого из огнестрельного оружия, сообщили в СКР по Свердловской области.
Фото: Следком по Свердловской области
По версии следствия, в ночь на 25 июня 2026 года обвиняемый на автомобильной парковке у дома по Ленинградскому проспекту поссорился со 45-летним знакомым. Причиной конфликта стали разногласия при осуществлении предпринимательской деятельности и оскорбления со стороны потерпевшего.
Мужчина достал из багажника своей машины охотничий нарезной карабин «Вепрь» и с близкого расстояния выстрелил в знакомого, еще один выстрел произвел в голову лежащего на земле потерпевшего. Мужчина скончался на месте.
Фигурант скрылся, однако вечером 25 июня его задержали. Следователи провели осмотры места происшествия, орудия преступления, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы.
Обвиняемый дал признательные показания и участвовал в проверке на месте. Ему вменяют престуление по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Дзержинский районный суд, сообщили в надзорном ведомстве