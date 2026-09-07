В Нижнем Тагиле мужчину обвиняют в убийстве после конфликта из-за бизнеса

В Нижнем Тагиле 56-летнего местного жителя обвиняют в убийстве знакомого из огнестрельного оружия, сообщили в СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Следком по Свердловской области Фото: Следком по Свердловской области

По версии следствия, в ночь на 25 июня 2026 года обвиняемый на автомобильной парковке у дома по Ленинградскому проспекту поссорился со 45-летним знакомым. Причиной конфликта стали разногласия при осуществлении предпринимательской деятельности и оскорбления со стороны потерпевшего.

Мужчина достал из багажника своей машины охотничий нарезной карабин «Вепрь» и с близкого расстояния выстрелил в знакомого, еще один выстрел произвел в голову лежащего на земле потерпевшего. Мужчина скончался на месте.

Фигурант скрылся, однако вечером 25 июня его задержали. Следователи провели осмотры места происшествия, орудия преступления, допросили свидетелей, назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы.

Обвиняемый дал признательные показания и участвовал в проверке на месте. Ему вменяют престуление по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в Дзержинский районный суд, сообщили в надзорном ведомстве

Анна Капустина