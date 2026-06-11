ВТБ завершил рублификацию валютных субордов

В банке ВТБ (MOEX: VTBR) сегодня сообщили, что процедура обмена семи выпусков валютных субординированных облигаций на новые рублевые бумаги завершена. Общий объем заявок со стороны инвесторов составил около 120 млрд рублей ($1,4 млрд и 150 млн евро) по номинальной стоимости. Суммарный объем рублификации превысил 1,8 млрд руб., что составляет более 57% от совокупного объема валютных субординированных облигаций банка.

Прием заявок на обмен валютных субординированных облигаций на рублевые стартовал с 18 мая 2026 года. По итогам обмена инвесторы, подавшие заявки, получили новые субординированные облигации с установленной купонной ставкой в размере КС+5%. Согласно эмиссионной документации, первоначально номинал новых облигаций будет валютным, конвертация в рубли произойдет до конца июня. Только по одному выпуску в долларах доля валютных облигаций, которые были обменены на рублевые, составила 39%, по остальным трем долларовым выпускам она составила от 71% до 73%, по трем выпускам облигаций в евро эта доля варьировалась от 85% до 92%. Еще один выпуск в евро был обменен на 100% по итогам первого голосования за рублификацию, поскольку 75% держателей бумаг поддержали идею обмена.

К 2024 году, когда ЦБ внедрил новое регулирование открытой валютной позиции банков, у ВТБ было 8 выпусков бессрочных субординированных валютных облигаций. Как пояснили в банке, новое регулирование предусматривает существенное лимитирование «волатильности базового капитала путем включения в расчет бессрочных субординированных инструментов». Поэтому 13 мая 2025 года было принято решение провести голосование об обмене валютных субордов на рублевые (см. «Ъ» от 14 мая 2025 года). Согласно закону, если 75% держателей выпуска поддерживают инициативу обмена, то меняются все 100% выпуска бумаг. По итогам голосования держатели только одного выпуска на 190 млн евро преодолели необходимый порог. В ноябре прошлого года было произведено повторное голосование, на котором ни по одному из оставшихся выпусков не удалось достигнуть уровня в 75% (см. «Ъ» от 3 декабря 2025 года).

Однако в декабре прошлого года был принят закон, который позволяет обменять валютные облигации на рублевые, если этого захочет держатель без согласия трех четвертей держателей выпуска. Потом были приняты изменения в Налоговый кодекс, согласно которым в случае обмена валютных облигаций на рублевые, налоговая база по такой операции определяться не будет (см. «Ъ» от 20 апреля). Также при обмене инвесторы смогут сохранить права на инвестиционный налоговый вычет при долгосрочном — от трех лет — владении ценной бумагой. Это позволило ВТБ поменять стратегию рублификации и обменять большинство валютных субордов на рублевые.

Отдел финансов