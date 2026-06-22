Риск с конвертацией

Банк России намерен ужесточить условия, при которых снижение достаточности капитала банка будет приводить к списанию или конвертации субординированных финансовых инструментов. После восстановления достаточности капитала списанные субординированные депозиты или облигации будут восстановлены. Эксперты считают, что предлагаемая реформа может сделать рынок субординированных инструментов более рискованным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

22 июня Банк России опубликовал консультативный доклад с новыми подходами к регулированию субординированных депозитов и облигаций. Планируется повысить требования к уровню достаточности капитала, при котором происходит списание или конвертация субдолга, и ограничить начисление и выплату процентов по этим инструментам. Ряд изменений был анонсирован осенью прошлого года (см. “Ъ” от 7 сентября 2025 года). В итоговом докладе триггер для списания субордов будет повышен с 5,125% до 6,5%, а начислять и выплачивать проценты по ним нельзя будет, если норматив достаточности капитала Н1.1 находится ниже 7,5%, Н1.2 — ниже 9%, Н1.0 — ниже 11%.

Банки смогут предлагать по субординированным инструментам повышенную процентную ставку равную ключевой (КС), увеличенной на 10 п. п. Банку вменяется в обязанность восстановление номинала списанных субордов: если не восстановит их за три года, то будет введено ограничение на увеличение активов, взвешенных с учетом риска 5%. Как отмечается в документе, это «снижает риск того, что КО (кредитная организация) “забудет” об инвесторе и направит весь капитал в рост». При этом на этапе эмиссии субординированных инструментов должны определить условия их конвертации в акции банка с тем, чтобы не занижалось количество бумаг, которые получит инвестор в случае списания. В приведенном в докладе примере по новым правилам инвестор получит почти в пять раз больше акций, чем по действующим.

Планируемое регулирование распространится только на новые субординированные инструменты, и внедрять его будут в два этапа.

С января 2027 года предстоит подготовить нормативную базу, которая позволит банкам выпускать субординированные инструменты с новыми триггерами и ставками, а в первом квартале 2028 года будут приняты изменения к законам, которые позволят восстанавливать номинал суборда, а также отменят требования к их бессрочности.

Согласно отчетности банков, к настоящему времени у них на балансе находятся непогашенные суборды на сумму более 2 трлн руб. Как отмечает главный аналитик по долговым рынкам БК «Регион» Александр Ермак, с начала 2026 года было размещено три выпуска субординированных облигаций двух банков (Альфа-банк и ББР-банк) на сумму 15,7 млрд руб. Кроме того, в мае-июне была проведена замена («рублификация») трех выпусков субординированных облигаций ВТБ на общую сумму около $1,6 млрд.

Вместе с тем, как отмечают аналитики, в настоящее время субординированные инструменты малопривлекательны. Старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Павел Жолобов поясняет, что банкам сложно их размещать из-за ограниченной емкости рынка и нежелания акционеров размывать капитал, а инвесторы не готовы покупать бессрочные суборды с неадекватным соотношением риска и доходности. По его мнению, наиболее действенными стимулами для инвесторов станут отказ от бессрочности, поскольку он снимает главный страх «вечных» вложений, возможность восстановления списанного долга, которая снижает риск полной потери, а также рост предельной ставки, позволяющий предлагать адекватную доходность.

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Виктория Лукина считает, что предлагаемые Банком России изменения могут сделать рынок субордов более устойчивым, но для инвесторов это может означать рост рисков.

Планируемые ЦБ изменения регулирования могут привести к повышению ставок по новым выпускам. Аналитик долговых рынков «Ренессанс Капитала» Владимир Василенко считает, что рост премий, запрашиваемых инвесторами, будет обусловлен в первую очередь введением нормативов, ограничивающих выплату купонов при достижении пороговых значений достаточности капитала. «Для флоатеров возможен рост спреда к КС с 500 б. п. до 800–1000 б. п., то есть вплоть до максимумов, обозначенных ЦБ в рамках нового регулирования»,— оценивает он. Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев отмечает, что инструмент для инвесторов становится более рискованным, поэтому доходности по новым размещениям субордов должны быть выше уже торгующихся.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев