Травмпункт в Академическом районе Екатеринбурга заработал круглосуточно

Травматологический пункт больницы №6 в Академическом районе Екатеринбурга перешёл на круглосуточный режим работы, сообщили в минздраве Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Этот травмпункт сначала работал до 16:00, потом часы работы увеличили до 20:00, а с сентября подразделение должно перейти на круглосуточный режим работы»,— поясняла замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

Врачи подразделения ведут не только экстренный, но и плановый приём. Они оценивают процесс выздоровления пациентов и долечивания после стационара, выдают направления на медицинскую реабилитацию.

Поликлинику в Академическом районе открыли в мае 2025 года. Она может принять 1,2 тыс. пациентов.

Анна Капустина