Борьба за грант

Видеоигра «Война миров: Сибирь», инвестором которой в феврале стал продюсерский центр «Яндекса», выиграла грант в размере от 800 млн до 1 млрд руб. от Института развития интернета (ИРИ), рассказали собеседники “Ъ”. Еще 250 млн руб. получили продолжение игры «Земский собор». Но участники рынка напоминают, что в погоне за KPI проекты могут испытывать трудности в коммерциализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Siberiawotwn Фото: Siberiawotwn

Видеоигровой проект «Война миров: Сибирь» от студии «Мгла» стал одним из победителей конкурса Института развития интернета на создание национального контента, получив грант в размере от 800 млн до 1 млрд руб., рассказали “Ъ” два источника в крупных видеоигровых студиях. По их словам, еще около 250 млн руб. было выделено игре «Земский собор: Решающий выбор». Продюсер «Войны миров: Сибирь» Альберт Жильцов отказался от комментариев, также поступили в ИРИ и «Сайберии Нова» (разработчик «Земского собора»). В ИРИ от комментариев отказались.

«Война миров: Сибирь» — приключенческая экшен-игра, вдохновленная идеями из классического фантастического романа Герберта Уэллса.

Изначально проект о вторжении инопланетян в 1896 году был заявлен в августе 2023 года 1C GameStudios, дочерней компанией российского разработчика и дистрибутора программного обеспечения 1C, основанной в декабре 2012 года. Стоимость «Войны миров: Сибирь» оценивалась приблизительно в $30 млн (2,3 млрд руб. по курсу ЦБ на 13 февраля). Около $10 млн (767 млн руб.) уже было вложено в разработку, около 400–500 млн руб. в проект инвестировал продюсерский центр «Яндекс» (см. “Ъ” от 16 февраля).

«Земский собор: Решающий выбор» — приключенческий экшен от третьего лица о Смутном времени, сюжетное продолжение франшизы. По данным “Ъ”, изначально предполагалось, что проект будет дополнением (DLC) к основной «Смуте», но впоследствии было решено создать полноценный продукт (см. “Ъ” от 10 июля 2025 года). Собеседник “Ъ”, знакомый с деталями продукта, оценивал стоимость разработки в 280 млн руб.

По данным Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году достиг 208 млрд руб. при среднегодовом темпе роста 6%. К 2030 году сегмент достигнет 271 млрд руб., говорится в исследовании. Из них 112 млрд руб. принесут мобильные видеоигры, 145 млрд руб.— игры для ПК и консолей, 14 млрд руб. придется на браузерный сегмент. По оценкам участников рынка, его объем за 2025 год составил 60 млрд руб.

С учетом инвестиций ИРИ в «Войну миров: Сибирь» в размере около 1 млрд руб. и предполагаемых сопоставимых вложений инвестора («Яндекс»), по самым смелым оценкам, проект сейчас прицелен в сумму до 3 млрд руб., что по текущему курсу около $37,5 млн, говорит директор по цифровым креативным индустриям фонда «Сколково», руководитель «Sk Игры» Алексей Каленчук: «Но это самые смелые оценки, реальность может оказаться гораздо ниже». Atomic Heart стоил $20–30 млн, напоминает он, но прототипы «Войны миров» напоминают игру «Order 1886», говорит он, которая только в 2015 году стоила $35–40 млн. «Окупить такой бюджет непросто»,— считает Алексей Каленчук.

С учетом ситуации с кадрами в РФ и в целом разработки инвестиций в 1 млрд руб. будет вполне достаточно, чтобы закончить игру, считает независимый игровой эксперт Максим Фомичев.

«По “Земскому собору” все сложнее, но проект является дополнением, они традиционно обходятся сильно дешевле». В целом средние инвестиции на мировом рынке в игры AA-класса он оценивает в $20–40 млн. «Однако нужно понимать, что цена трудо-часа в РФ и, например, во Франции и в США — это разные величины, и разброс может быть до 2–2,5 раза. Один разработчик в России может обходиться студии в $5 тыс. в месяц со всеми налогами, в то время как в Калифорнии — $12 тыс.». Кроме того, инвестиции ИРИ могут сыграть «злую шутку» с коммерческой частью проектов, считает собеседник “Ъ” в одной из крупных студий: в погоне за исполнением его KPI, например, по установкам разработчики «делают игру бесплатной или очень дешевой».

Юлия Юрасова