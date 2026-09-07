Производство основных видов алкогольной продукции в январе—августе 2026 года

Вид Производство (тыс. дал) Изменение год к году (%) Пиво 507609,4 –6,2 Пивные напитки 75895,9 –7,9 Водка 39641,5 –12,1 Вино тихое 20350,4 –14,8 Ликероводочные изделия 11410,7 0,1 Вино игристое 8880,8 –14,6 Сидр 7021,4 0,8 Коньяк 4035 –16,8 Медовуха 2743,2 2,4 Плодовая продукция 621,4 –37,7 Слабоалкогольная продукция 495,6 –53,8 Вина ликерные 482,8 –42,6 Пуаре 130,9 –15,5 Виноградосодержащие напитки без этилового спирта 28,2 –44,0 Виноградосодержащие напитки с этиловым спиртом 19,6 38,7 Алкоголь в целом 684113,8 –7,2