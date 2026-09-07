Генерал Мальков арестован за теневые поставки служебного топлива на заправки Подмосковья

Заместитель начальника подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков 7 августа арестован за хищение служебного топлива. По версии следствия, начальник полицейского тыла поставлял бензин ПАО «Евротранс» — крупнейшему независимому топливному оператору столичного региона, владеющему почти 60 АЗС под брендом «Трасса». Председателя совета директоров компании Игоря Мартышова также отправили в СИЗО.

О задержании генерал-майора внутренней службы Сергея Малькова и двух его подчиненных 7 сентября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, факты коррупции в областной полиции были выявлены в ходе проверки, проведенной сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Главного управления собственной безопасности и следственного департамента (СД) МВД. Разбирались они с данными о возможном хищении топлива для полицейских автомобилей, которое уходило на частные автозаправки. Последние после ударов беспилотников ВСУ по НПЗ и хранилищам стали получать и продавать бензин в ограниченных объемах или вовсе остались без него. Потери и восполнялись служебным топливом. Доходило до того, что стражам порядка нечем было заправить патрульные автомобили.

По версии следствия, в растрате вверенного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) участвовали три сотрудника МВД: заместитель начальника подмосковного главка полиции по тылу генерал-майор Сергей Мальков, пребывавший в данной должности с 2013 года, а также его подчиненные — руководитель ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания» (ЦХиСО) ГУ МВД Подмосковья полковник Алексей Суяров и начальник одного из отделов центра подполковник Анна Левина.

«Устанавливаются обстоятельства и соучастники преступной деятельности, а также иные потерпевшие»,— уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным “Ъ”, проверяется версия, что топливом с «Трассой» за откаты могли делиться и другие госструктуры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Тылы МВД питали ''Трассу''».