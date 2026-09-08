Захват Шлиссельбурга, авианалеты, «сладкая земля»

8 сентября 1941 года — день, когда началась блокада Ленинграда. Немецкие войска захватили Шлиссельбург — последний сухопутный коридор, связывавший город с большой землей. В тот же день на Ленинград обрушился массированный авиаудар: более 2 тыс. зажигательных бомб, около 200 пожаров. Главный из них — на Бадаевских складах. Пожар возник от зажигательных бомб, сброшенных немецкой авиацией. Огонь уничтожил 3 тыс. тонн муки и 2,5 тыс. тонн сахара. Пожар попал в кинохронику и стал символом надвигающегося голода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориал «Разорванное кольцо» на западном берегу Ладожского озера

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ Мемориал «Разорванное кольцо» на западном берегу Ладожского озера

Фото: Надежда Буаллаг / Коммерсантъ

Капитуляция не будет принята

Ленинград для германского командования был приоритетом с первых дней войны. Причин тому несколько. Первая — военно-промышленная. В городе работали предприятия, имевшие критическое значение для обороны: Кировский завод выпускал тяжелые танки КВ, работали два авиазавода, выпускались минометы и орудия морской артиллерии. В Ленинграде базировался Балтийский флот, который угрожал немецким перевозкам шведской железной руды по Балтике — от этих поставок зависела военная экономика Третьего рейха. Вторая причина — идеологическая. Гитлер рассматривал Ленинград как «колыбель большевизма», символ, подлежащий уничтожению. В его записях город фигурирует как «осиное гнездо», которое «пронизывает своим азиатским ядом территорию до самого Балтийского моря».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сентябрь 1941 года. Блокадный Ленинград. После обстрела на улице Глазовой, 1 (сейчас — улица Константина Заслонова)

Фото: Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru Сентябрь 1941 года. Блокадный Ленинград. После обстрела на улице Глазовой, 1 (сейчас — улица Константина Заслонова)

Фото: Всеволод Тарасевич / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

Еще до нападения на СССР, в мае 1941 года, был разработан «план голода» — документ, который предусматривал сознательное уничтожение населения Советского Союза путем лишения продовольствия. По расчетам нацистских экономистов, только за первую зиму должны были умереть от 20 до 30 млн человек. Наиболее жестокий голод планировался именно в Ленинграде и Москве. Ленинград был уязвим вдвойне: город с самого начала зависел от внешних поставок продовольствия и не имел собственных значительных резервов. 28 августа 1941 года, еще до того, как кольцо замкнулось, командование группы армий «Север» выпустило приказ: «Ленинград должен быть взят в как можно близко прилегающее к городу кольцо блокады, что сэкономит силы. Капитуляции города не требовать». Генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб тогда же записал, что кормить многомиллионный город он не собирается — группа армий и так снабжается по одной железной дороге. Позже поступили указания встречать прорывающиеся из Ленинграда голодные толпы пулеметным огнем и минными полями, невзирая на пол и возраст. 12 октября 1941 года Гитлер закрепил это решение: «Капитуляция Ленинграда, даже если таковая будет предложена противником, не будет принята». В приказе от 28 августа предписывалось после подавления ПВО «лишить город ценности для жизни и обороны»: уничтожить водопроводные станции, склады, источники электроэнергии и света.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Документы блокадника: свидетельство о смерти, учетная карточка, карточки на питание и личные письма

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ Документы блокадника: свидетельство о смерти, учетная карточка, карточки на питание и личные письма

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В июле 1941 года Гитлер приостановил наступление на Москву и повернул войска на фланги. Немецкую группу армий «Север» усилили: перебросили 39-й моторизованный корпус и 8-й авиационный корпус, специально подготовленный для взаимодействия с наземными войсками. 39-й моторизованный корпус ввели в бой 24 августа. Как отмечает военный историк Алексей Исаев в предисловии к книге Вячеслава Мосунова «Битва за Синявинские высоты. Мгинская дуга 1941–1942 гг.», его появление в районе поселка Мга и города Тосно оставалось не замеченным советской разведкой в течение недели. Корпус обнаружили только 31 августа, когда времени на переброску резервов уже не осталось. Именно дивизии этого корпуса 8 сентября захватили Шлиссельбург, замкнув кольцо блокады. Сухопутная связь Ленинграда с большой землей была прервана. Среди прочего стремительное наступление корпуса сорвало эвакуацию Кировского завода — оборудование вывезти не успели, и завод остался в городе, продолжая работать в условиях блокады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блокада Ленинграда. Эвакуация ленинградцев. Ладога. Район Борисова Грива

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» Блокада Ленинграда. Эвакуация ленинградцев. Ладога. Район Борисова Грива

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

Эвакуация жителей началась еще в конце июня 1941 года. За лето из Ленинграда вывезли почти 500 тыс. человек, в основном детей. Но полностью эвакуировать город не успели — 29 августа немцы перерезали последнюю железную дорогу, и масштабный вывоз стал невозможен. К 8 сентября в блокадном кольце остались около 2,5 млн человек — включая военных и гражданское население.

Что сгорело на Бадаевских складах

Бадаевские склады были основной продовольственной базой Ленинграда: 135 деревянных хранилищ на 32 га. В результате авиаударов 8 и 10 сентября — на склады было сброшено 280 зажигательных бомб — сгорело около 40 строений. По официальным данным, огонь уничтожил 3 тыс. тонн муки и 2,5 тыс. тонн сахара. Пожар длился около пяти часов. Расплавленный сахар растекался по земле и впитывался в нее — эту деталь потом долго вспоминали очевидцы. По горькому стечению обстоятельств тушить было практически некому. В штате пожарной команды складов числилось 38 человек, но на момент удара с огнем боролись меньше половины: остальные были отправлены рыть окопы, а те, кто пытался пробиться к складам, не могли пройти из-за отсутствия пропусков во время воздушной тревоги. Пожар попал в кинохронику — эти кадры первыми показали блокаду широкой аудитории. Но дело было не только в том, что сгорели продукты. Пожар породил слухи, которые распространялись быстрее официальных сводок. Многие ленинградцы искренне считали, что сгорели все продовольственные запасы города. Склады были крупными, известными, и их уничтожение видели тысячи людей. Для города, который только что оказался в кольце, это стало психологическим ударом.

Сгоревших на Бадаевских складах запасов, как отмечает военный историк Алексей Исаев, в лучшем случае хватило бы на три-четыре недели. Даже если бы склады уцелели, они не предотвратили бы голод — город нуждался в регулярных поставках. Реальные резервы Ленинграда на начало блокады были катастрофически малы. По состоянию на 12 сентября 1941 года муки и зерна оставалось на 35 дней, крупы — на 30 дней, мяса — на 33. Городу требовалось минимум 1000 тонн продовольствия в сутки. Сгоревшие 3 тыс. тонн муки и 2,5 тыс. тонн сахара — капля по сравнению с тем, что Ленинграду нужно было ежедневно. Проблема была не столько в сгоревшем складе, сколько в том, что у города с самого начала не было достаточных стратегических резервов. Ленинград всегда зависел от подвоза. Когда кольцо замкнулось, зависимость стала смертельной.

Как падали нормы хлеба

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Экспонаты. Продуктовые карточки времен блокады

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. Экспонаты. Продуктовые карточки времен блокады

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Снижение норм выдачи хлеба началось еще до пожара. В первые месяцы войны рабочие горячих цехов получали 800 граммов хлеба в день. Служащие — 600, дети и иждивенцы — 400. 2 сентября 1941 года, за шесть дней до блокады и пожара, нормы сократили: рабочим — до 600 граммов, служащим — до 400, иждивенцам и детям — до 300. 8 сентября наступила блокада, вспыхнули Бадаевские склады. В сознании людей эти два события слились воедино. Но формально снижение норм шло по плану, утвержденному еще до пожара. С 1 октября нормы упали еще сильнее: рабочие стали получать 400 граммов, служащие и иждивенцы — по 200. Самый низкий уровень — с 20 ноября по 25 декабря 1941 года: рабочие — 250 граммов, служащие, дети и иждивенцы — 125 граммов. От 800 до 125 граммов за три месяца. Падение отражало реальную ситуацию с запасами, которые таяли с каждым днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 12 апреля 1942 года. Блокада Ленинграда. «Дорога жизни» — ледовая трасса через Ладожское озеро

Фото: Рафаил Мазелев / частный архив / russiainphoto.ru 12 апреля 1942 года. Блокада Ленинграда. «Дорога жизни» — ледовая трасса через Ладожское озеро

Фото: Рафаил Мазелев / частный архив / russiainphoto.ru

12 сентября, через четыре дня после начала блокады, по Ладожскому озеру начала действовать водная трасса — будущая Дорога жизни. Первые баржи доставили в город 626 тонн зерна и 116 тонн муки. Это было ничтожно мало, но давало возможность продолжать борьбу. Ладожское озеро в сентябре не было приспособлено для интенсивного судоходства. Связь с внешним миром шла по старым каналам, вырытым еще при Петре I,— они были узкими, мелкими и не рассчитанными на большие грузы. Организация трассы по Ладоге потребовала огромных ресурсов и времени. На рубеж в 1000 тонн продовольствия в сутки СССР смог выйти только в начале 1942 года. В городе искали заменители. Уже к 24 сентября хлеб на 40% состоял из солода, овсяной шелухи, соевой муки и жмыха. Добавляли целлюлозу, обойную пыль, древесные опилки. На заводах начали производить дрожжи из древесины, витаминные настои из хвои. Заводы продолжали работать. Кировский завод, несмотря на близость к фронту и обстрелы, выпускал танки. Рабочие, получавшие 400, а затем 250 граммов хлеба, стояли у станков по 12 часов. Эвакуация оборудования шла, но не хватало транспорта, а после 8 сентября вывозить что-либо по суше стало невозможно — только через Ладогу. Школы в сентябре еще работали. Часть детей успели эвакуировать до блокады, но большинство осталось в городе. Очереди за хлебом росли с каждым днем.

«План Д»: если немцы войдут

15 сентября 1941 года Военный Совет Ленинградского фронта утвердил секретный план мероприятий по выводу из строя важнейших промышленных и оборонных объектов города. Он получил название «План Д». Смысл был один: если город придется оставить, врагу не должно достаться ничего. В списке на уничтожение — 270 промышленных предприятий, 160 электростанций и подстанций, более тысячи паровых котлов, 56 паровозов, 40 строящихся судов, 143 машины хлебопечения. Водопроводные станции, вокзалы, мосты, склады. Кировский и Ижорский заводы, «Электросила», весь Балтийский флот. При каждом райкоме партии создали специальные тройки — из партийных работников, сотрудников НКВД и инженеров. Закладывалась взрывчатка, готовились подрывные команды. План остался на бумаге — город не был сдан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блокадный Ленинград. Зенитные орудия на Пушкинской площади (сейчас — Биржевая площадь)

Фото: Александр Бродский / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru Блокадный Ленинград. Зенитные орудия на Пушкинской площади (сейчас — Биржевая площадь)

Фото: Александр Бродский / МАММ / МДФ / russiainphoto.ru

О том, что происходило в сентябре 1941 года, мы знаем не только из официальных документов, но и из дневников. Один из самых известных фрагментов — запись ленинградской школьницы Тани Вассоевич: «Боря принес мешочек оплавленного с землей сахара, который разделили по-братски». Расплавленный сахар, который люди собирали с земли, запомнился современникам как одно из первых свидетельств трагедии. В других дневниковых записях того времени — запах гари над городом, слухи о том, что сгорели все запасы, очереди за хлебом, ставшие длиннее, чем неделю назад. Люди еще надеялись, что блокада продлится недолго. Никто не знал, что впереди — 872 дня голода и бомбежек.

Анна Кашурина