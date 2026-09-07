Как Анастасия Павлюченкова совмещает на выборах новое с незабытым старым

“Ъ” продолжает серию публикаций о том, как проходят кампании по выборам в Госдуму в одномандатных округах Москвы. Сегодня мы рассказываем о кандидате по Ленинградскому округу №197 Анастасии Павлюченковой, которая еще весной возглавляла аппарат «Справедливой России», а теперь дебютирует на федеральных выборах как выдвиженец «Новых людей».

Почти половину из своих 35 лет Анастасия Павлюченкова провела в «Справедливой России» (СР), в чье свердловское отделение устроилась еще студенткой юрфака. За годы партийной карьеры успела «пересобрать» молодежку СР, поучаствовать в нескольких региональных кампаниях, включая выборы в Мосгордуму-2024, и возглавить центральный аппарат партии. Но на этом ответственном посту госпожа Павлюченкова продержалась всего полгода, после чего заявила об отставке «по личным причинам», а спустя еще месяц, в апреле 2026-го, вышла из партии.

Подробнее читайте в материале «Кандидат с голограммы».