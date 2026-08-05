Докатиться до реального дефолта

«Евротранс» допустил первый полноценный дефолт по облигациям, не выплатив купон в 41 млн руб. Объем публичных долговых обязательств компании приближается к 37 млрд руб., при этом на бирже облигации торгуются по цене 17–30% от номинала. Юристы указывают, что претендовать на выплату по номиналу облигационеры могут лишь при банкротстве компании. Однако шансы получить полную выплату невелики, тем более что такие крупные кредиторы, как Сбербанк и банк «Россия», анонсировали намерение добиваться признание банкротом «Евротранса» через суд.

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5 августа компания «Евротранс» допустила полноценный дефолт по одному из выпусков (БО-001Р-04) биржевых облигаций, следует из данных Московской биржи. Компания должна была выплатить купон на 41 млн руб. еще 21 июля, однако спустя два дня эмитент объявил о техническом дефолте. Учитывая, что компания не смогла исполнить обязательства спустя десять рабочих дней, по ее бумагам был объявлен полноценный дефолт. Одновременно с этим компания допустила техдефолт еще по четырем выпускам суммарным объемом 210 млн руб. Причем биржа утром даже засчитала по двум из них дефолты, однако позже отменила этот статус. Но с 6 августа торговая площадка переводит все выпуски облигаций «Евротранса» в режим «Облигации Д».

«Евротранс» — независимый топливный оператор, который владеет 57 АЗС в Московском регионе. Согласно отчетности по МСФО, по итогам 2025 года выручка компании составила 20,7 млрд руб., чистая прибыль — 4,8 млрд руб. По оценке Ассоциации инвесторов АВО, в настоящее время общий объем обязательств «Евротранса» по биржевым и народным облигациям, а также ЦФА приближается к 37 млрд руб.

Компания начала регулярно допускать техдефолты с весны 2026 года, причем задержка с выплатами касалась как биржевых, так и народных облигаций (выпускаются на платформе «Финуслуги» Московской биржи), а также долговых ЦФА. По оценке “Ъ”, за это время эмитент допустил около двух десятков техдефолтов. В «Евротрансе» не ответили на вопросы “Ъ”, касающиеся расчетов с владельцами облигаций.

К настоящему времени котировки биржевых облигаций составляют 17–30% от номинала, хотя по некоторым выпускам до конца марта они оставались на уровне номинала. По оценке Rusbonds, сейчас эффективная доходность по ним составляет 100–300% годовых. При этом акции компании почти никак не отреагировали на новость о дефолте — бумаги торгуются вблизи исторического минимума, а с начала года они рухнули более чем в три раза.

Как указывает партнер венчурной практики ASB Consulting Group Екатерина Захарова, согласно закону «О рынке ценных бумаг», при дефолте владельцы обычных облигаций могут требовать от эмитента досрочной выплаты номинальной стоимости бумаги и купона. Однако сделать это будет не просто: облигационеры «Евротранса» лишены коллективного защитника в виде представителя владельцев облигаций, а для владельцев народных облигаций и ЦФА он не предусмотрен в принципе. «Владельцы активов будут действовать разобщенно, и им может быть проблематично подать групповой иск»,— считает эксперт.

37 миллиардов рублей составляет публичная задолженность топливного оператора «Евротранс».

Претендовать на выплаты номинальной стоимости облигаций инвесторы смогут, «если эмитент будет объявлен банкротом», отмечает юрист Forward Legal Олесь Груздев. Однако претензии к компании могут объявить и другие крупные кредиторы. В частности, Сбербанк опубликовал на «Федресурсе» намерение через суд добиться признания «Евротранса» банкротом. 22 июля аналогичное намерение объявил банк «Россия». Помимо этого, судебные иски к компании в настоящее время превышают 11 млрд руб. В банках не ответили на запрос “Ъ”.

Однако даже в случае банкротства «Евротранса» инвесторам будет сложно полностью добиться полного погашения, считает руководитель договорной, корпоративной и законотворческой практики МГКА бюро адвокатов «Де-юре» Елена Тимошенко. «Судебные разбирательства могут растянуться на годы, при этом у компании может не хватить активов, чтобы расплатиться с кредиторами полностью»,— отмечает эксперт.

Андрей Ковалев