Чемпион мира Альфонс Симбу станет гостем Московского марафона

Действующий чемпион мира по легкой атлетике в марафоне Альфонс Симбу приедет на Московский марафон. Танзаниец проведет мастер-класс и автограф-сессию, сообщает пресс-служба букмекерской компании Winline, одного из партнеров состязания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petr David Josek / AP Фото: Petr David Josek / AP

В релизе говорится, что у бегунов будет возможность встретиться с Симбу лично. Мероприятия с участием чемпиона мира пройдут 25 сентября в Беговом центре в «Лужниках».

Альфонсу Симбу 34 года. Кроме золота чемпионата мира 2025 года на его счету бронза мирового первенства 2017 года. На «мейджорах» он становился призером дважды, оба раза — финишировал вторым на Бостонском марафоне (2025, 2026). Кроме того, танзанийский спортсмен брал серебро Игр Британского Содружества (2022).

Арнольд Кабанов