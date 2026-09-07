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Крупнейший в истории России ювелирный алмаз передали в Госфонд

Компания АЛРОСА передала алмаз «80 лет Победы» — крупнейший из когда-либо найденных в России ювелирных алмазов — в Госфонд. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

Алмаз добыла АЛРОСА на якутском Верхнемунском месторождении в 2025 году — поэтому он получил название в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны. Вес минерала янтарного цвета достигает 468,3 карата. Его размер — 56х54х22 мм.

Фотогалерея

История алмазного карьера «Мир» в Якутии

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Кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии — одно из крупнейших алмазных месторождений в мире: его глубина составляет 525 м, а диаметр — 1,2 км&lt;br> На фото: временный палаточный городок строителей в поселке «Мирный»

Кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии — одно из крупнейших алмазных месторождений в мире: его глубина составляет 525 м, а диаметр — 1,2 км
На фото: временный палаточный городок строителей в поселке «Мирный»

Фото: Администрации МО "Город Мирный"

Месторождение «Мир» на реке Ирелях было открыто 13 июня 1955 года геологами Юрием Хабардиным, Екатериной Елагиной и Владимиром Авдеенко, искавшими в Якутии кимберлитовую трубку. По воспоминаниям Елагиной, за все годы поисков нигде им не приходилось видеть такого количество алмазов. В Москву геологи отправили кодированную радиограмму: «Закурили трубку мира, табак отличный»&lt;br> На фото: алмазная фабрика №1, город Мирный

Месторождение «Мир» на реке Ирелях было открыто 13 июня 1955 года геологами Юрием Хабардиным, Екатериной Елагиной и Владимиром Авдеенко, искавшими в Якутии кимберлитовую трубку. По воспоминаниям Елагиной, за все годы поисков нигде им не приходилось видеть такого количество алмазов. В Москву геологи отправили кодированную радиограмму: «Закурили трубку мира, табак отличный»
На фото: алмазная фабрика №1, город Мирный

Фото: Администрации МО "Город Мирный"

Кимберлитовая трубка «Мир» стала вторым коренным месторождением алмазов в Якутии после открытия в 1954 году трубки «Зарница». Вокруг рудника постепенно вырос рабочий поселок, получивший название Мирный, а затем 5 апреля 1959 года ему был присвоен статус города, население которого в настоящее время насчитывает почти 34 тыс. человек&lt;br> На фото: город Мирный, дорога на рудник

Кимберлитовая трубка «Мир» стала вторым коренным месторождением алмазов в Якутии после открытия в 1954 году трубки «Зарница». Вокруг рудника постепенно вырос рабочий поселок, получивший название Мирный, а затем 5 апреля 1959 года ему был присвоен статус города, население которого в настоящее время насчитывает почти 34 тыс. человек
На фото: город Мирный, дорога на рудник

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Уже в 1960-е годы в Мирном ежегодно производили 2 кг алмазов, из которых 20% были ювелирного качества, остальные же 80% использовались для промышленных целей

Уже в 1960-е годы в Мирном ежегодно производили 2 кг алмазов, из которых 20% были ювелирного качества, остальные же 80% использовались для промышленных целей

Фото: Администрации МО "Город Мирный"

Сортировка алмазов специалистом-минералогом

Сортировка алмазов специалистом-минералогом

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом на Мирнинском ГОКе, за это время, по неофициальным данным, было добыто алмазов на $17 млрд&lt;br> На фото: вскрышные работы на месторождении

До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом на Мирнинском ГОКе, за это время, по неофициальным данным, было добыто алмазов на $17 млрд
На фото: вскрышные работы на месторождении

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На таких самосвалах в 1960-е годы в Мирном перевозили кимберлитовую руду

На таких самосвалах в 1960-е годы в Мирном перевозили кимберлитовую руду

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Над карьером были категорически запрещены полеты на вертолетах, поскольку огромная воронка засасывала в себя летательные аппараты. Существовала и опасность для жителей города Мирный — из-за угрозы оползней

Над карьером были категорически запрещены полеты на вертолетах, поскольку огромная воронка засасывала в себя летательные аппараты. Существовала и опасность для жителей города Мирный — из-за угрозы оползней

Фото: Виталий Карпов / РИА Новости

Один из цехов алмазной фабрики в городе Мирном, 1970 год

Один из цехов алмазной фабрики в городе Мирном, 1970 год

Фото: С. Соловьев / РИА Новости

Самый крупный алмаз был найден на месторождении «Мир» 23 декабря 1980 года. Его вес — 342,5 карата (более 68 г), а называется камень «XXVI съезд КПСС»&lt;br>На фото: первооткрыватель киберлитовой трубки «Мир» Юрий Хабардин

Самый крупный алмаз был найден на месторождении «Мир» 23 декабря 1980 года. Его вес — 342,5 карата (более 68 г), а называется камень «XXVI съезд КПСС»
На фото: первооткрыватель киберлитовой трубки «Мир» Юрий Хабардин

Фото: Яковлев / РИА Новости

Бурное развитие месторождения «Мир» в 1970-е годы обеспокоило южноафриканскую компанию De Beers, которая была вынуждена скупать советские алмазы, чтобы контролировать цены на мировом рынке&lt;br> На фото: алмазный карьер Мирного

Бурное развитие месторождения «Мир» в 1970-е годы обеспокоило южноафриканскую компанию De Beers, которая была вынуждена скупать советские алмазы, чтобы контролировать цены на мировом рынке
На фото: алмазный карьер Мирного

Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2001 году российская компания АЛРОСА, владеющая рудником, из-за соображений безопасности перешла на подземный способ добычи алмазов, дно рудника было законсервировано. По данным геологов, глубина залегания алмазов превышала 1 км. В 2016 году на долю подземного рудника «Мир» приходилось около 9% общей добычи алмазов группы «Алроса»

В 2001 году российская компания АЛРОСА, владеющая рудником, из-за соображений безопасности перешла на подземный способ добычи алмазов, дно рудника было законсервировано. По данным геологов, глубина залегания алмазов превышала 1 км. В 2016 году на долю подземного рудника «Мир» приходилось около 9% общей добычи алмазов группы «Алроса»

Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

В 2016 году на руднике «Мир», вышедшем на проектную мощность, было добыто 3,19 млн карат алмазов&lt;br>На фото: альпинисты-высотники проводят ремонтные работы, предотвращающие осыпание породы в карьере

В 2016 году на руднике «Мир», вышедшем на проектную мощность, было добыто 3,19 млн карат алмазов
На фото: альпинисты-высотники проводят ремонтные работы, предотвращающие осыпание породы в карьере

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В Якутии существует легенда о происхождении месторождений: «Однажды бог пролетал над Якутией, но у него замерзли руки, и он выронил все сокровища на землю. Среди них были золото, камни-самоцветы и алмазы»

В Якутии существует легенда о происхождении месторождений: «Однажды бог пролетал над Якутией, но у него замерзли руки, и он выронил все сокровища на землю. Среди них были золото, камни-самоцветы и алмазы»

Фото: Reuters

4 августа 2017 года на руднике произошла авария — произошел прорыв воды, рудник частично затопило. Жертвами происшествия стали восемь горняков. В настоящее время рудник законсервирован

4 августа 2017 года на руднике произошла авария — произошел прорыв воды, рудник частично затопило. Жертвами происшествия стали восемь горняков. В настоящее время рудник законсервирован

Фото: Григорий Ифтодий / АК «АЛРОСА»

В 2023 году стартовали проектные работы по строительству самого крупного алмазодобывающего объекта в мире — нового подземного рудника «Мир-глубокий». Начало активной фазы намечено на 2024 год

В 2023 году стартовали проектные работы по строительству самого крупного алмазодобывающего объекта в мире — нового подземного рудника «Мир-глубокий». Начало активной фазы намечено на 2024 год

Фото: Alexander Reshetnikov / Reuters

В январе 2024 года АК «АЛРОСА» оценила капзатраты на строительство рудника «Мир-глубокий» в $1,8-2 млрд. Компания планирует в конце 2030-х годов выйти на проектную максимальную мощность в 2 млн тонн руды, при это добыча может составить 5,6 млн карат в год

В январе 2024 года АК «АЛРОСА» оценила капзатраты на строительство рудника «Мир-глубокий» в $1,8-2 млрд. Компания планирует в конце 2030-х годов выйти на проектную максимальную мощность в 2 млн тонн руды, при это добыча может составить 5,6 млн карат в год

Фото: Администрация Главы Республики Саха

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Кимберлитовая трубка «Мир» в Якутии — одно из крупнейших алмазных месторождений в мире: его глубина составляет 525 м, а диаметр — 1,2 км
На фото: временный палаточный городок строителей в поселке «Мирный»

Фото: Администрации МО "Город Мирный"

Месторождение «Мир» на реке Ирелях было открыто 13 июня 1955 года геологами Юрием Хабардиным, Екатериной Елагиной и Владимиром Авдеенко, искавшими в Якутии кимберлитовую трубку. По воспоминаниям Елагиной, за все годы поисков нигде им не приходилось видеть такого количество алмазов. В Москву геологи отправили кодированную радиограмму: «Закурили трубку мира, табак отличный»
На фото: алмазная фабрика №1, город Мирный

Фото: Администрации МО "Город Мирный"

Кимберлитовая трубка «Мир» стала вторым коренным месторождением алмазов в Якутии после открытия в 1954 году трубки «Зарница». Вокруг рудника постепенно вырос рабочий поселок, получивший название Мирный, а затем 5 апреля 1959 года ему был присвоен статус города, население которого в настоящее время насчитывает почти 34 тыс. человек
На фото: город Мирный, дорога на рудник

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Уже в 1960-е годы в Мирном ежегодно производили 2 кг алмазов, из которых 20% были ювелирного качества, остальные же 80% использовались для промышленных целей

Фото: Администрации МО "Город Мирный"

Сортировка алмазов специалистом-минералогом

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

До 2001 года месторождение разрабатывалось открытым способом на Мирнинском ГОКе, за это время, по неофициальным данным, было добыто алмазов на $17 млрд
На фото: вскрышные работы на месторождении

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

На таких самосвалах в 1960-е годы в Мирном перевозили кимберлитовую руду

Фото: Рюмкин Яков / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Над карьером были категорически запрещены полеты на вертолетах, поскольку огромная воронка засасывала в себя летательные аппараты. Существовала и опасность для жителей города Мирный — из-за угрозы оползней

Фото: РИА Новости / Виталий Карпов

Один из цехов алмазной фабрики в городе Мирном, 1970 год

Фото: РИА Новости / С. Соловьев

Самый крупный алмаз был найден на месторождении «Мир» 23 декабря 1980 года. Его вес — 342,5 карата (более 68 г), а называется камень «XXVI съезд КПСС»
На фото: первооткрыватель киберлитовой трубки «Мир» Юрий Хабардин

Фото: РИА Новости / Яковлев

Бурное развитие месторождения «Мир» в 1970-е годы обеспокоило южноафриканскую компанию De Beers, которая была вынуждена скупать советские алмазы, чтобы контролировать цены на мировом рынке
На фото: алмазный карьер Мирного

Фото: Гостев Алексей / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В 2001 году российская компания АЛРОСА, владеющая рудником, из-за соображений безопасности перешла на подземный способ добычи алмазов, дно рудника было законсервировано. По данным геологов, глубина залегания алмазов превышала 1 км. В 2016 году на долю подземного рудника «Мир» приходилось около 9% общей добычи алмазов группы «Алроса»

Фото: РИА Новости / Валерий Шустов

В 2016 году на руднике «Мир», вышедшем на проектную мощность, было добыто 3,19 млн карат алмазов
На фото: альпинисты-высотники проводят ремонтные работы, предотвращающие осыпание породы в карьере

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

В Якутии существует легенда о происхождении месторождений: «Однажды бог пролетал над Якутией, но у него замерзли руки, и он выронил все сокровища на землю. Среди них были золото, камни-самоцветы и алмазы»

Фото: Reuters

4 августа 2017 года на руднике произошла авария — произошел прорыв воды, рудник частично затопило. Жертвами происшествия стали восемь горняков. В настоящее время рудник законсервирован

Фото: Григорий Ифтодий / АК «АЛРОСА»

В 2023 году стартовали проектные работы по строительству самого крупного алмазодобывающего объекта в мире — нового подземного рудника «Мир-глубокий». Начало активной фазы намечено на 2024 год

Фото: Alexander Reshetnikov / Reuters

В январе 2024 года АК «АЛРОСА» оценила капзатраты на строительство рудника «Мир-глубокий» в $1,8-2 млрд. Компания планирует в конце 2030-х годов выйти на проектную максимальную мощность в 2 млн тонн руды, при это добыча может составить 5,6 млн карат в год

Фото: Администрация Главы Республики Саха

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