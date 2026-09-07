Крупнейший в истории России ювелирный алмаз передали в Госфонд

Компания АЛРОСА передала алмаз «80 лет Победы» — крупнейший из когда-либо найденных в России ювелирных алмазов — в Госфонд. Об этом сообщил ТАСС глава Якутии Айсен Николаев.

Алмаз добыла АЛРОСА на якутском Верхнемунском месторождении в 2025 году — поэтому он получил название в честь годовщины окончания Великой Отечественной войны. Вес минерала янтарного цвета достигает 468,3 карата. Его размер — 56х54х22 мм.