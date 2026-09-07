Выплату контрактникам в 4,1 млн руб. в ХМАО продлили до 31 октября

В Ханты-Мансийском автономном округе срок предоставления единовременной выплаты участникам СВО в размере 4,1 млн руб. продлили до 31 октября, сообщили в региональном правительстве

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Ханты-Мансийский автономный округ предлагает лучшие условия в России для защитников Отечества. Срок предоставления рекордной единовременной выплаты в размере 4,1 млн рублей продлен до 31 октября 2026 года»,— говорится в сообщении.

Выплата была установлена в ноябре 2025 года. В Тюменской области сумма выплат составляет 3,4 млн руб., в Свердловской области — 2,5 млн руб.