Выплату контрактникам в 4,1 млн руб. в ХМАО продлили до 31 октября
В Ханты-Мансийском автономном округе срок предоставления единовременной выплаты участникам СВО в размере 4,1 млн руб. продлили до 31 октября, сообщили в региональном правительстве
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«Ханты-Мансийский автономный округ предлагает лучшие условия в России для защитников Отечества. Срок предоставления рекордной единовременной выплаты в размере 4,1 млн рублей продлен до 31 октября 2026 года»,— говорится в сообщении.
Выплата была установлена в ноябре 2025 года. В Тюменской области сумма выплат составляет 3,4 млн руб., в Свердловской области — 2,5 млн руб.