Фронтмен рок-группы «Капитан Макс» инвестировал в производителя крема «Балет»

Московское косметическое предприятие «Свобода», созданное на базе основанной в 1843 году фабрики «А. Ралле и Ко», избежало банкротства. «Свобода» производит зубную пасту «Фтородент» и «Пародонтол», средства по уходу за волосами «Экстел», краски для волос Gamma и крем «Балет». Обанкротить производство с весны 2026 года пыталось ООО «Генезис», руководителем которого значится Алексей Четвергов — президент производителя безалкогольных напитков и снеков «Черноголовка». Долг «Свободы» в размере чуть более 100 млн руб., из-за которого «Генезис» и добивался ее банкротства, был погашен ООО «Актив».

Эта компания зарегистрирована в Москве в 2017 году и занимается недвижимостью. Согласно СПАРК, она владеет ООО «Тубапак» — бывшей «дочкой» французского производителя упаковки для косметики Albea, у которой на балансе завод в подмосковном Ногинске. Как отметили в самой «Свободе», эта компания поставляет продукцию и им. По данным источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в сделке с «Тубапаком» со стороны покупателя в переговорах участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан Макс». Господин Севрюков подтвердил “Ъ”, что инвестировал в «Свободу» и «Тубапак», не раскрыв сумму вложений.

Подробнее об этом читайте в материале «Косметику внесли в ''Актив''».