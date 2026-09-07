Косметику внесли в «Актив»

Старейшая в России косметическая фабрика «Свобода», выпускающая крем «Балет» и зубную пасту «Пародонтол», смогла избежать банкротства и привлекла инвестора. С требованием признать АО «Свобода» несостоятельным в суд обращалась структура, связанная с группой «Черноголовка», которая, по данным “Ъ”, ранее рассматривала покупку фабрики. Расплатиться по долгам производству помогло ООО «Актив», которое недавно также приобрело завод французского производителя упаковки для косметики Albea в подмосковном Ногинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alexey Bychkov / Gllobal Look Press Фото: Alexey Bychkov / Gllobal Look Press

Московское косметическое предприятие «Свобода», созданное на базе основанной в 1843 году фабрики «А. Ралле и Ко», избежало банкротства. Это следует из вынесенного 28 августа определения Арбитражного суда Москвы по этому делу. «Свобода» производит зубную пасту «Фтородент» и «Пародонтол», средства по уходу за волосами «Экстел», краски для волос Gamma и крем «Балет».

Обанкротить производство с весны 2026 года пыталось ООО «Генезис», руководителем которого значится Алексей Четвергов — президент производителя безалкогольных напитков и снеков «Черноголовка». Долг «Свободы» в размере чуть более 100 млн руб., из-за которого «Генезис» и добивался ее банкротства, был погашен ООО «Актив», следует из материалов суда. Далее с согласия суда «Актив» вместо «Генезиса» стал заявителем в деле. Это дало «Активу» возможность отозвать заявление о признании «Свободы» несостоятельной. Сейчас производство прекращено, следует из материалов суда. В АО «Свобода» (основное юрлицо фабрики) подтвердили “Ъ”, что в предприятие инвестировало ООО «Актив», заплатившее по его долгам.

Представитель «Генезиса» в суде возражал против закрытия дела и указывал на «внутригрупповой характер финансирования» между АО «Свобода» и ООО «Актив».

Как пояснили “Ъ” в «Черноголовке», «Генезис» дал займы «Свободе» на строительство нового производственного комплекса в московском районе Медведково и пополнение оборотных средств. «Сейчас задолженность погашена»,— отметили в «Черноголовке», пожелав фабрике «стабильности и процветания».

Как сообщал “Ъ” в мае этого года, структуры, связанные с «Черноголовкой», вели переговоры о покупке АО «Свобода». По информации одного из собеседников “Ъ”, недавно наследники покойного Евгения Пантелеева, прежнего владельца «Свободы», продали этот актив стороннему инвестору. Сделку могли закрыть летом 2026 года, после истечения полугода со смерти господина Пантелеева и вступления его наследников в права.

В АО «Свобода» отказались комментировать информацию о текущей структуре собственности. В то же время там отметили, что «в управлении компанией сохраняется преемственность». С 1 сентября 2026 года гендиректором АО «Свобода» назначен Денис Дратвин, занимавший до этого должность первого заместителя гендиректора косметической фабрики. Согласно открытым данным, Денис Дратвин приходится Евгению Пантелееву внуком.

Сумму инвестиций со стороны «Актива» собеседники “Ъ” не раскрыли. В «Infoline-Аналитике» оценивают весь бизнес «Свободы» примерно в 1,5 млрд руб. В последние годы АО «Свобода» не раскрывало свои финансовые показатели.

Связаться с «Активом» “Ъ” не удалось. Эта компания зарегистрирована в Москве в 2017 году и занимается недвижимостью. Согласно СПАРК, она владеет ООО «Тубапак» — бывшей «дочкой» французского производителя упаковки для косметики Albea, у которой на балансе завод в подмосковном Ногинске. Как отметили в самой «Свободе», эта компания поставляет продукцию и им.

По данным источников “Ъ”, знакомых с ситуацией, в сделке с «Тубапаком» со стороны покупателя в переговорах участвовал Максим Севрюков, бизнесмен из Курска и фронтмен рок-группы «Капитан Макс». Господин Севрюков подтвердил “Ъ”, что инвестировал в «Свободу» и «Тубапак», не раскрыв сумму вложений.

Ранее у него не было интересов в косметическом бизнесе. По данным СПАРК, до этого Максим Севрюков несколько лет руководил АО «ГТ-Энерго» — правопреемником ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго», входившим в группу «Энергомаш». Согласно отчетности, «ГТ-Энерго» тоже принадлежит ООО «Актив». Также господин Севрюков владеет ООО «Оса», занимающимся грузовыми авиаперевозками.

Косметическо-парфюмерная отрасль в последнее время привлекает непрофильных инвесторов. Так, в этот сегмент вышли крупные ритейлеры — Sokolov, Henderson, Gloria Jeans, Lime. Новые игроки чаще всего выпускают свою продукцию на контрактном производстве. «Свобода» предлагала такие услуги и ранее. Теперь, когда у нее появится возможность синергии с «Тубапаком», она сможет усилить свои позиции в этой нише, полагают в «Infoline-Аналитике».

Виктория Колганова