Тайсон Фьюри вызвал на бой Александра Усика вместо Энтони Джошуа

Один из самых ожидаемых боев года в профессиональном боксе — между двумя знаменитыми британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа — оказался, кажется, под угрозой срыва из-за ряда разногласий, в том числе по поводу места проведения, между сторонами. Фьюри вместо Джошуа вызвал на третий поединок украинца Александра Усика, недавнего бесспорного короля категории, которому до этого дважды проиграл.

В понедельник, 7 сентября, одной из главных тем для освещающих профессиональный бокс медиаресурсов стало заявление Тайсона Фьюри, опубликованное им в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Бывший чемпион мира в супертяжелом весе объявил о том, что вызывает на бой украинца Александра Усика, попросив у него «дать знать», готов ли он к поединку в ноябре. Фьюри и Усик уже дважды встречались в 2024 году. Именно победы по очкам над британцем принесли Усику статус безусловного короля категории. С ним он неожиданно расстался в июне этого года, когда объявил, что освобождает все свои чемпионские пояса и собирается в ближайшее время завершить карьеру. Украинец планировал провести перед уходом из бокса еще один поединок, правда не назвав имени приоритетного оппонента. Но им точно не был Тайсон Фьюри.

Дело в том, что он к тому моменту уже достиг договоренности о бое, который точно вошел бы в число хитов нынешнего года. В нем Тайсон Фьюри в ноябре должен был драться со своим соотечественником — другой суперзвездой супертяжелого веса Энтони Джошуа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бой с осложнениями».