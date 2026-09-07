«КриптоПро» создаст новый отечественный веб-браузер со встроенной криптографией

Разработчик средств защиты информации «КриптоПро» планирует вывести на рынок новый браузер с уже встроенной криптографией, соответствующей требованиям российского законодательства. Работа над ним началась после введения ряда ограничений со стороны браузера Chrome. Участники рынка не исключают, что решение может стать обязательным для использования в госсекторе.

Как следует из информационного письма компании (есть у “Ъ”), в состав СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 6.0 будет включено приложение «КриптоПро-Браузер» — веб-браузер с поддержкой совместной работы с плагином и возможностью установки TLS-соединений с использованием российских криптографических алгоритмов. Сроки разработки и запуска в релиз не раскрываются.

Это браузер, в который уже встроены все необходимые криптосредства, говорит гендиректор «КриптоПро» Станислав Смышляев: «Он даст возможность обеспечения защищенного доступа к веб-сайтам с помощью российских криптографических алгоритмов, что в том числе необходимо во всех сценариях использования, предполагающих необходимость криптографической защиты в соответствии с требованиями ФСБ РФ». Последние согласовали проект по его созданию, следует из документа компании.

Подробнее читайте в материале «Безопасность одного окна».