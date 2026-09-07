Безопасность одного окна

Разработчик средств защиты информации «КриптоПро» планирует вывести на рынок новый браузер с уже встроенной криптографией, соответствующей требованиям российского законодательства. Работа над ним началась после введения ряда ограничений со стороны браузера Chrome. Участники рынка не исключают, что решение может стать обязательным для использования в госсекторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Компания «КриптоПро», российский разработчик средств криптографической защиты информации, создает новый отечественный веб-браузер. Как следует из информационного письма компании (есть у “Ъ”), в состав СКЗИ «КриптоПро CSP» версии 6.0 будет включено приложение «КриптоПро-Браузер» — веб-браузер с поддержкой совместной работы с плагином и возможностью установки TLS-соединений с использованием российских криптографических алгоритмов. Сроки разработки и запуска в релиз не раскрываются. Это браузер, в который уже встроены все необходимые криптосредства, говорит гендиректор «КриптоПро» Станислав Смышляев: «Он даст возможность обеспечения защищенного доступа к веб-сайтам с помощью российских криптографических алгоритмов, что в том числе необходимо во всех сценариях использования, предполагающих необходимость криптографической защиты в соответствии с требованиями ФСБ РФ». Последние согласовали проект по его созданию, следует из документа компании.

Необходимость в собственном браузере продиктована в том числе внешними обстоятельствами. В феврале 2025 года Google удалила расширение «КриптоПро» из магазина приложений Chrome Web Store.

В результате пользователи, впервые настраивающие браузер для работы с «КриптоПро», лишились возможности установки расширения в Google Chrome. Компания тогда рекомендовала пользователям переходить на альтернативные браузеры — «Яндекс Браузер» или собственные open-source решения компании Chromium-Gost. Его разработкой «КриптоПро» занималась с 2017 года, и на вопрос, будет ли новый браузер создан на его базе, в компании ответили, что браузер «учтет все наработки по этому направлению». Ссылаясь на этот фактор, аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын оценивает разработку на уровне нескольких десятков миллионов рублей. При этом так как более тысячи организаций используют корпоративные браузеры, поставляемые как часть комплекса продуктов, совокупную стоимость их использования в России он оценивает на уровне 20 млрд руб. в год. По его оценке, сегодня 12–15 млн рабочих мест в стране, использующих браузеры, и в четверти случаев установлена версия «Яндекс Браузера».

Архитектор ИБ компании «Кросстех» Егор Норкин считает, что актуальной разработку делают и новые отзывы сертификатов у российских сайтов компаний, находящихся под санкциями (см. “Ъ” от 1 сентября). «Яндекс Браузер», по его словам, подходит для пользователя, которому нужно подписывать документы или работать с госуслугами, однако для крупной организации нужны возможность конкретной конфигурации сертификатов, контроль компонентов и специализированная техподдержка.

В «Яндекс Браузере» ответили “Ъ”, что под разработкой могут пониматься некоммерческие открытые проекты компании — Chromium Gost или «КриптоПро Fox».

При этом в «Яндексе» подчеркнули, что их браузер сегодня используют более 30 тыс. компаний и 5,2 млн сотрудников, а ключевым приоритетом остается полная доступность всех российских ресурсов, развитие ИИ-функций и углубление интеграции со средствами криптографической защиты, включая совместные проекты с «КриптоПро».

Опрошенные участники IT-рынка не исключают, что будущий веб-браузер может стать обязательным для использования в госсекторе. Руководитель отдела по ИБ Axiom JDK в качестве доводов приводит возможность сразу закрыть с его помощью большинство требований ФСТЭК и ФСБ. По его прогнозам браузер с момента, как получит сертификаты, может стать обязательным в течение одного-двух лет.

Филипп Крупанин