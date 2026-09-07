«Прогресс МС-33» отстыковался от Международной космической станции

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-33» в понедельник отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса» в Telegram.

«Прогресс МС-33» отстыковался в 18:18 мск от модуля «Поиск». На 21:27 мск запланировано включение двигателя на торможение, после чего корабль войдет в плотные слои атмосферы и разрушится. Части корабля, которые не сгорят в атмосфере, упадут в Тихий океан.

Корабль отправился к МКС 26 апреля 2026 года с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а». Стыковка со станцией состоялась 28 апреля. За время миссии «Прогресс МС-33» доставил на орбиту более 2,5 т грузов. В состав доставленного оборудования вошли скафандр «Орлан-МКС» №8, аппаратура и расходные материалы для научных экспериментов.