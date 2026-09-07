Первый тур общего этапа Лиги чемпионов стартует 8 сентября

Шарма раскладу стартующего во вторник, 8 сентября, очередного розыгрыша Лиги чемпионов добавляют всякие любопытные события, происходившие перед ее началом со многими ее фаворитами. Кто-то вступил в сезон с новым тренером и новой игровой философией. Кто-то просто основательно перетряхнул состав. А ПСЖ, рвущийся к третьей подряд победе в главном еврокубке, в национальном чемпионате играет так скверно, что, если бы не его бэкграунд и могучая заявка, в фавориты его записывать было бы как-то стыдно.

Разумеется, когда ломаешь голову над тонкостями расклада, возникает соблазн поставить на вариант наиболее очевидный. В современном формате Лигу чемпионов выигрывал один-единственный клуб: в обоих розыгрышах банк срывал ПСЖ. И на первый взгляд противопоказаний к тому, что сорвет опять, никаких. Все так же сверкает знаменитыми именами, ни с кем из определявших игру, если не считать проданного в «Ливерпуль» Брэдли Баркола, не расстался. Жеребьевка, конечно, подкачала. Кроме «Слована», ни единого более или менее проходного противника, сплошь противники опасные — «Манчестер Сити», «Барселона», «Вильярреал», «Рома», «Астон Вилла», «Комо», «Галатасарай» с приобретенным у «Локомотива» российским дарованием Алексеем Батраковым, который будет пытаться доставить проблемы российскому вратарю парижан Матвею Сафонову. Но год назад календарь у ПСЖ был ничуть не менее трудным. Ничего, справился. Отчего бы не повторить рекорд «Реала» восьмилетней давности с тремя подряд выигрышами Лиги чемпионов?

Но тут же глаз цепляется за свежие результаты ПСЖ. Да это же какой-то ужас!

Подробнее — в материале «Ъ» «Фазовый минимум».