Фазовый минимум

Шарма раскладу стартующего во вторник, 8 сентября, очередного розыгрыша Лиги чемпионов добавляют всякие любопытные события, происходившие перед ее началом со многими ее фаворитами. Кто-то вступил в сезон с новым тренером и новой игровой философией. Кто-то просто основательно перетряхнул состав. А ПСЖ, рвущийся к третьей подряд победе в главном еврокубке, в национальном чемпионате играет так скверно, что, если бы не его бэкграунд и могучая заявка, в фавориты его записывать было бы как-то стыдно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПСЖ будет непросто снова выиграть Лигу чемпионов. Парижане плохо начали сезон и после поражения от «Монако» идут 13-ми в первенстве Франции. На фото: полузащитник парижан Витинья (слева) в борьбе за мяч с игроком «Монако» Ламином Камарой

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters ПСЖ будет непросто снова выиграть Лигу чемпионов. Парижане плохо начали сезон и после поражения от «Монако» идут 13-ми в первенстве Франции. На фото: полузащитник парижан Витинья (слева) в борьбе за мяч с игроком «Монако» Ламином Камарой

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Кажется, к придуманному Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в этом десятилетии формату Лиги чемпионов на третий год его применения все наконец-то привыкли. Уже никого не тянет называть то, что начинается во вторник, групповым этапом. Группы — в прошлом. Реальность — это «Фаза Лиги», регулярное первенство по швейцарской системе. Восемь туров с сентября аж по конец января будущего года. Восемь соперников из разных корзин, на которые клубы разбиты по рейтингу, для каждого из 36 участников. Дальше, вслед за этим марафоном — play-off. Но не сразу с 1/8 финала, как раньше, а с дополнительного раунда. Он для тех, кто не попал ни в первую восьмерку, от него освобожденную, ни в подвальную дюжину, которая вылетает из соревнования с призовым фондом €2,5 млрд, гарантирующим даже незаметным статистам неплохие денежные бонусы.

Но главное-то с внедрением сложного формата никуда не делось. Лига чемпионов осталась символом радикальной поляризации, иерархичности современного клубного футбола.

Список команд, борющихся в ней за победу, такой же скромненький, каким был, например, и в предыдущем десятилетии, если не скромнее. Их не больше десятка, этих видящих в прицел финал (в розыгрыше нынешнем он достался Мадриду) гигантов. И каждый раз, умилившись появлению в элитарной компании экзотических выскочек, как сейчас умиляются, желая не опозориться, азербайджанскому «Сабаху» или норвежскому «Викингу», все, кого в Лиге чемпионов волнует только самое-самое важное, принимаются пристально вглядываться в это редколесье, стараясь угадать, кому тут что светит.

Перед стартом очередного турнира занятие было довольно увлекательным, потому что каких-то всяких нюансов, расклад путающих, хоть отбавляй. Вот, скажем, кто-то обязательно обратит внимание на жеребьевку «Фазы Лиги». А не только Opta с ее компьютерными расчетами, все выверяющими, уверена, что для «Реала» она получилась просто волшебной. Вместе с «Арсеналом», «Интером», «Ромой» — «Лейпциг», ПСВ, «Шахтер» и ЛАСК. У конкурентов набор соперников по сравнению с мадридским, как правило, куда более неприятный. А это же какое-никакое преимущество: дорога в play-off попроще… Но тут же на память придет кое-что другое. У «Реала» новый тренер — Жозе Моуринью — и в принципе, похоже, новая игровая философия. Черт его знает, что из этого вырастет. И когда вырастет.

И у «Манчестер Сити» — новый, как у «Реала» и «Ливерпуля», тренер, Энцо Мареска. И вдобавок — перемены на ключевых позициях. С ним тоже ничего не ясно. Правильнее вроде бы ставить на стабильность — на ту же «Баварию», которая в прошлом розыгрыше уже походила на команду, готовую к великим свершениям, или на «Барселону». Тем более «Барселона» — это ведь наполовину та самая сборная Испании, что так убедительно выиграла североамериканский чемпионат мира. Это Ламин Ямаль, Пау Кубарси, Дани Ольмо, Педри, Гави, а теперь еще и вернувшийся на родину из «Манчестер Сити» Родри.

Однако и в этом случае что-то колет. Когда у нас закончился чемпионат мира? Правильно, финальный матч был 19 июля, всего-то полтора месяца назад. А национальные чемпионаты, в том числе испанский, между прочим, уже вовсю идут.

То есть у тех, кто на мировом первенстве далеко забрался, в этом году отпуск был эфемерным. А его отсутствие, считается, запросто может аукнуться по ходу длинного и плотного сезона.

Так, может, полная североамериканских триумфаторов заявка — это не плюс, а минус? Впрочем, и на остальные ведущие клубы «фактор чемпионата мира» влиять будет.

Разумеется, когда ломаешь голову над тонкостями расклада, возникает соблазн поставить на вариант наиболее очевидный. В современном формате Лигу чемпионов выигрывал один-единственный клуб: в обоих розыгрышах банк срывал ПСЖ. И на первый взгляд противопоказаний к тому, что сорвет опять, никаких. Все так же сверкает знаменитыми именами, ни с кем из определявших игру, если не считать проданного в «Ливерпуль» Брэдли Баркола, не расстался. Жеребьевка, конечно, подкачала. Кроме «Слована», ни единого более или менее проходного противника, сплошь противники опасные — «Манчестер Сити», «Барселона», «Вильярреал», «Рома», «Астон Вилла», «Комо», «Галатасарай» с приобретенным у «Локомотива» российским дарованием Алексеем Батраковым, который будет пытаться доставить проблемы российскому вратарю парижан Матвею Сафонову. Но год назад календарь у ПСЖ был ничуть не менее трудным. Ничего, справился. Отчего бы не повторить рекорд «Реала» восьмилетней давности с тремя подряд выигрышами Лиги чемпионов?

Но тут же глаз цепляется за свежие результаты ПСЖ. Да это же какой-то ужас!

В Суперкубке проиграл «Лансу», в чемпионате Франции в трех турах — две ничьи, с «Ренном» и «Лиллем», и поражение от «Монако», 13-е место в таблице первенства. Как будто накрыло ПСЖ.

А у клуба, который в решающем матче минувшего розыгрыша уступил ему в серии пенальти, все с тонусом пока, между прочим, в порядке — штампует в чемпионате Англии победу за победой. И кадровой чехарды он избежал. Так что того, кто решит, что настала очередь «Арсенала» забираться на верхушку, понять будет легко.

Алексей Доспехов