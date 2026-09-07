Экс-глава «Формулы-1» 95-летний Экклстоун задержан за незаконное ношение оружия

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун арестован в Португалии за незаконное ношение оружия. Об этом сообщает Daily Mail.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берни Экклстоун

Фото: Alberto Pezzali / AP Берни Экклстоун

Фото: Alberto Pezzali / AP

95-летний британский предприниматель был задержан «в ходе плановой операции» на аэродроме Тирес сразу после приземления на своем частном самолете. По данным источника, при себе у Экклстоуна был дробовик.

В 2022 году у Экклстоуна обнаружили незарегистрированный пистолет во время досмотра в бразильском аэропорту. На допросе он признал, что оружие принадлежит ему, однако уточнил, что не знал о его нахождении в багаже. Бизнесмен был отпущен под залог.

Берни Экклстоун занимал пост главы «Формулы-1» с 1978 по 2017 год. На этом посту его сменил американец Чейз Кэри.

Арнольд Кабанов