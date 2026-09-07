В Белграде прошли похороны Ратко Младича

В Белграде в понедельник, 7 сентября, похоронили бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича. Генерал, приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в геноциде и военных преступлениях, умер 27 августа в тюрьме Международного суда в Гааге.

Тело Ратко Младича доставили в Белград на прошлой неделе спецбортом сербского правительства. Покрытый государственными флагами Сербии и Республики Сербской гроб сопровождал помимо родственников генерала глава Минюста Сербии, а от самолета к катафалку его несли солдаты почетного караула сербской армии.

Местные жители встречали тело Ратко Младича транспарантами «Генерал, спасибо!» и «Добро пожаловать домой, генерал!». Президент Сербии Александр Вучич тогда заверил, что генерала «похоронят достойно и в соответствии с волей его родных».

Подробнее — в материале «Последнее сражение генерала».