Победа АдГ на выборах в Саксонии-Анхальт потрясла политическую систему Германии

Местные выборы в Саксонии-Анхальт стали настоящим потрясением для политической системы Германии. Правая «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила с рекордным результатом, а правящие христианские демократы установили личный антирекорд. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже назвал такой итог тектоническим сдвигом в партийной системе страны и признал исход выборов драматическим для собственной партии. Пока в правительстве готовят меры по пересмотру курса, а правые обещают своим избирателям прийти к власти на федеральном уровне, активисты планируют акции протеста против АдГ.

Так или иначе эту федеральную землю на востоке Германии ждут тяжелые решения по формированию правящей коалиции, которые могут перерасти в системный кризис. Новый состав парламента должен приступить к работе 6 октября, но кандидатуру премьера выставлять в этот день на голосование совсем не обязательно. Так что процесс назначения главы Саксонии-Анхальт и формирования кабинета министров может тянуться очень долго.

И хотя такой потенциально кризисный сценарий может нанести Саксонии-Анхальт серьезный урон, гораздо больше итоги выборов ударили по федеральному правительству.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бунт на Востоке».