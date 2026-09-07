Генерала Ратко Младича похоронили в Белграде

Бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича похоронили на Топчидерском кладбище в Белграде. Панихида прошла в церкви Святого Луки в Видиковаце. Отпевание отслужил патриарх Сербский Порфирий вместе с епископами Сербской православной церкви. На похороны пришли тысячи людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Vojinovic / AP Фото: Darko Vojinovic / AP

Как сообщает сербский RTV, после панихиды гроб с телом Ратко Младича выставили для прощания. У входа в церковь выстроилась большая очередь. Затем процессия отправилась на кладбище, которое находилось примерно в 4 км от церкви. По данным корреспондента «РИА Новости», за катафалком с гробом шла колонна из 10 тыс. человек. Вместе с гражданами шли президент Республики Сербской Синиша Каран и глава МВД РС Желько Будимир.

Ратко Младича похоронили рядом с его дочерью Аной. На церемонии прощания присутствовали товарищ Младича генерал-лейтенант Петр Шкрбич и его сын Дарко Младич, сообщил RTV.

Ратко Младич возглавлял войска Республики Сербской во время распада Югославии. Он умер 27 августа в возрасте 84 лет в тюрьме в Гааге, где отбывал пожизненный срок за военные преступления. Гаагский Международный трибунал обвинил его в военных преступлениях и геноциде в Сребренице. Младича арестовали в 2011 году и экстрадировали в Гаагу. В 2017 году его приговорили к пожизненному заключению.

Как прошло прощание — в материале «Ъ» «Последнее сражение генерала».